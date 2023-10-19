塗鴉侯友宜競選帆布 2男到案悔：一時興起不知觸法

台北市員警昨晚巡邏時發現，文山區羅斯福路五段一處侯友宜總統擬參選人競選帆布遭人噴漆塗鴉，今傍晚通知2名涉案人到案，2人坦承塗鴉，稱僅是一時興起，無政治意圖，警方仍將依法偵辦。

警方調查，文山二分局萬盛派出所員警昨晚10時許巡邏時，在羅斯福路五段、汀洲路四段口，發現侯友宜競選帆布遭人噴漆塗鴉，旋即介入調查，透過監視器畫面鎖定2名男子涉案，今傍晚將2人通知到案。

據悉，26歲黃姓、楊姓男子到案坦承塗鴉，但否認有政治意圖，稱平時都在合法指定區域塗鴉，昨晚是一時興起而為之，不知觸法。