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前少棒國手刺死女友 二審改判陰經龍賠女友母親220萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，懷疑張姓女友提分手是另結新歡，去年3月在嘉義配電中心辦公室，持刀狠刺其胸口5刀後送醫不治。死者母親提民事賠償，一審判陰及台電連帶賠償310多萬元，雙方均不服上訴，二審今改判陰應給付220萬多元，台電不負連帶賠償責任。

台南高分院指出，張女對母親負有法定扶養義務，且張母確有不能維持生活情形，得請求給付扶養費60萬多元外，審酌兩造身分、地位、經濟能力，陰男行為手段凶殘，且未與張母和解，以及張母所受心理創傷，喪女悲痛之情，認張母請求精神慰撫金以250萬元為適當，又張母已領取犯罪被害補償金90萬多元，應予扣除。陰男判賠220萬1684元。

台南高分院表示，陰男行為時為台電公司倉儲員，案發當日即去年3月22日8時36分許，透過同事請假一個半小時至9時30分。且陰男與張女因感情糾紛，而持刀殺害張女，陰男雖持台電公司文件靠近張女，僅是他靠近張女的藉口，陰男在他請假時段持刀刺死張女，是不可預料的犯罪行為，難認與陰男在台電公司執行職務有關連性，台電不負連帶損害賠償責任。

陰經龍刺死女友案，一審認他犯殺人罪、傷害及恐嚇危害安全罪，分處15年、6月、3月，不服上訴二審，5月底遭駁回，未再上訴確定，8月9日發監執行，因罹口腔癌四期有淋巴轉移，病情嚴重，嘉義監獄拒收，檢方則以10萬元交保，責付家屬。

台南高分檢也就其殺人、傷害及恐嚇危害安全罪，也向台南高分院聲請核定執行刑，訂應執行刑期15年半。

檢警調查，陰經龍與張女均任職於台電公司配電中心，前為情侶關係，並曾同住，張女因故欲與陰分手，去年3月17日上午11時20分許，在配電中心3樓倉庫，因雙方談判破局，陰持預藏水果刀抵住張女頸部，恫稱：「要與你同歸於盡」 、「殺死你我再自殺」，張女聽聞後心生畏懼，並受有頸部撕裂傷，隨即報警提起告訴。

陰得知張女提告後更加憤恨不平，3月22日上午9時15分許，前往配電中心3樓辦公室，持預藏水果刀，朝張女的左胸、腹部接續刺擊5次，其中1刀深及心臟，致右心房破裂大量出血，經送醫急救不治。一旁鄭男見狀欲上前阻止，陰即持水果刀朝鄭男揮舞恫稱：「如果敢阻止，我連你也殺」等語，令鄭男心生畏懼。

陰經龍殺人案判刑確定後，8月9日發監執行，因罹口腔癌四期有淋巴轉移，病情嚴重，嘉義監獄拒收，檢方以10萬元交保，責付家屬。圖／本報資料照
陰經龍殺人案判刑確定後，8月9日發監執行，因罹口腔癌四期有淋巴轉移，病情嚴重，嘉義監獄拒收，檢方以10萬元交保，責付家屬。圖／本報資料照

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