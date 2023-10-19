男酒駕釀連環撞害1死 2車違法載廢棄物意外曝光

葉姓男子酒後駕駛自用小客車釀3輛大車連環撞害1人亡，遭判刑3年8月；不料這3輛大車中，竟有2輛因翻車查出違法載運廢塑膠混合廢棄物，2車駕駛也遭依違反廢棄物清理法判刑。

根據南投地方法院刑事判決，葉姓男子去年6月9日凌晨近4時酒後駕車行經國道3號北向226.8公里處，變換車道碰撞李姓男子駕駛的營業半聯結車，張姓男子駕駛的營業半聯結車再撞李男車輛，翻覆後，林姓男子駕駛營業大貨車再撞上李男車輛而翻覆，造成副駕駛賴姓男子傷重死亡，葉男呼氣酒精濃度達每公升0.51毫克。

葉男涉犯酒後駕車因而致人於死罪，遭判處有期徒刑3年5月，又犯肇事致人死亡逃逸罪判刑1年1月，合併應執行有期徒刑3年8月；警方處理這件酒駕釀連環撞事故時，發現李男、張男聯結車散落物品有異，意外查出竟違法載運廢塑膠混合廢棄物要丟棄未果。

根據判決書，李男與綽號「阿山」男子約定以新台幣1萬5000元代價，去年6月8日前往彰化縣某公司載運塑膠混合物要至高雄市某環保公司傾倒，但到場遭拒收，因此當天深夜駕車北返。

張男則與綽號「黑人」男子約定以3萬元代價於去年6月8日前往基隆市載運廢塑膠混合物，要運到南投縣中寮鄉山區某處傾倒，張男駕車到國道南投服務區後，因無法聯繫「黑人」取得確切地點決定駕車北返。

李男、張男駕駛聯結車北返途中，遇葉男酒駕釀連環撞翻車，廢棄物散落地面，警方通知南投縣環保局派員到場稽查，確認李男、張男載運廢塑膠混合廢棄物，但未領有廢棄物清除、處理許可文件，法官依廢棄物清理法判李男有期徒刑1年1月、張男1年5月。

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