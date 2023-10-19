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男警辦公室摸臀女警今年7月退休 今性騷擾遭判拘役55日
今年7月已退休的台北市警局南港分局常姓男警，過去曾任立法委員李敖隨扈，去年被控在分局辦公室摸臀女警。士林地方法院今宣判，認常男犯性騷擾罪，判處拘役55日，可易科罰金。
據悉，常男為警察專科學校警員班143期畢業，他在北市警察局服務期間，曾任立法委員李敖隨扈，近年來在南港分局警備隊服務，去年有退休打算，今年７月17日退休，非屆臨退休；去年被控9月23日下午5時許，在辦公室乘女警不及防備，伸出鹹出手，徒手摸女警臀部性騷擾。
檢方起訴，常姓男警涉犯性騷擾，當時傳喚女警的3名同事作證，同事證稱，案發當下有向常姓男警稱其行為是性騷擾，同事們也曾聽聞女警向常姓男警表示「不要碰我」「不要手來腳來」。
士林地方法院認定，常姓員警和女警是同事關係，欠缺尊重他人性自主權觀念，摸臀性騷掃，造成女警心裡一定程度創傷，犯後否認犯行、未和解，全案依性騷擾罪，判處拘役役55日，可易科罰金。可上訴。
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