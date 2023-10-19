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好油案許哲賓有上千臉書帳號？桃檢：調查方向之一

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘與前國民黨黨工許哲賓涉嫌自導自演恐嚇案，雙雙皆有串、滅證據之虞，遭桃園地方檢察署聲押獲准，有報導指出「許哲賓的手機、筆電清查出逾千組臉書帳號，懷疑他可能是網軍頭，負責帶風向、散布假訊息」，桃園地方檢察署表示，檢警將共犯結構、網軍列為調查方向中，正持續調查林、許等相關證據，至於許是否真的持有逾千組帳號不予證實回應，但至少使用過「何可恩」這帳號。

前國民黨工許哲賓本月2日遭檢警拘提到案，並向法院聲押獲准，法官認為許某經訊問後，坦承犯下恐嚇案，但否認涉犯行使偽造準私文書的犯行，由於此案尚有臉書帳號資料提供者、域外網路技術提供者等共犯未到案，且許某刪除涉案帳號資料檔案等行為，有湮滅證據及串證、串供之虞，因此認為有羈押必要，並禁止接見、通信。

桃檢表示，為釐清林裕紘與許哲賓雙方的往來資料與訊息，近來多次借提訊問許哲賓釐清案情，調查方向持續朝共犯結構、網軍等進行中，至於所取得的證據都會一一解析，釐清事實真相，目前仍在清查與許某的金流及相關聯絡人，不排除許曾受特定人士金援資助。

針對「Lin bay好油」恐嚇案共犯許哲賓持有逾千個臉書帳號一事，桃園地方檢察署表示，檢警將共犯結構、網軍列為調查方向中，正持續調查林、許等相關證據，至於許是否真的持有逾千組帳號不予證實回應，但至少使用過「何可恩」這帳號。記者陳恩惠／攝影
針對「Lin bay好油」恐嚇案共犯許哲賓持有逾千個臉書帳號一事，桃園地方檢察署表示，檢警將共犯結構、網軍列為調查方向中，正持續調查林、許等相關證據，至於許是否真的持有逾千組帳號不予證實回應，但至少使用過「何可恩」這帳號。記者陳恩惠／攝影

林裕紘 桃園 國民黨

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