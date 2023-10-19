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收廟50萬贊助拍戲 郭美珠喊沒收到「原金奉還」4字露餡

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

新台灣奇案演員詹豐綦捐款50萬元，打算協助高雄內門「南海紫竹林寺」拍攝「紅面觀音」戲劇，但事後詹卻發現廟方並未將錢交給劇組，向廟方提告要求返還，旗山簡易庭去年6月判「南海紫竹林寺」應返還50萬元給詹，案經上訴後逆轉，法官發現郭曾在訊息提及「原金奉還」，認定廟方已將50萬元交予製作人郭美珠，判詹豐綦敗訴確定。

判決指出，詹豐綦當時為「南海紫竹林寺」爐主，2021年1月上旬，內門南海紫竹林寺主委宜清富告知詹要拍攝「紅面觀音」戲劇，希望贊助50萬元，詹男同意在專款專用的情形下捐錢，並於同月19日日交付。

事後戲劇成功開拍，但詹男向劇組查詢後，戲劇製作人陳蒼嶺、郭美珠夫婦都稱沒有收到該筆捐款，詹男質疑當時捐款沒有「專款專用」，提告要廟方歸還當時捐贈的50萬元。

當時主委挨告後反駁，稱他已將贊助款交付郭美珠，拒絕返還款項；旗山簡易庭調查，發現詹男當時捐款由廟方總務收受，宜清富還簽發「贊助拍戲」感謝狀，表明該款要用於拍攝戲劇。

宜清富當時雖提出與陳蒼嶺電話錄音及郭美珠對話紀錄，證明自己已將贊助款交給郭美珠，但電話譯文跟對話紀錄都僅宜清富陳述，無法認定宜有將50萬元交給郭美珠，因無具體事證證明宜有將贊助款交予郭美珠，判詹豐綦勝訴，廟方得歸還50萬元。

案經上訴後，橋頭地院合議庭傳喚廟方總務、信徒等人作證，張姓總務證稱，詹男捐款50萬元後，隔天郭美珠就南下台南，當天宜清富拿50萬元到台南給郭美珠，同天下午一群人到廟裡勘景，陳蒼嶺還把50萬元交給櫃台保管，直到晚上才將50萬元交還，陳也有在現場完成清點才離開。

另有演員證稱，郭美珠曾說廟方有贊助50萬元，播出後會再贊助50萬，郭還要求演員不要跟外面說有拿錢，若被人知道，會把錢還回去，「意思是戲也不拍了，我也就會沒工作。」

法官另外檢視郭美珠與他人相關對話記錄，發現郭美珠曾提及「要計較什麼，那你們就叫戲說來做阿，原金奉還」、「對爐主贊助，我本來也要全數奉還，是他說不要的」。

法官認為，若郭美珠沒有收到50萬元，何必跟其他人提「原金奉還」，郭也曾在台灣宮廟好友群組張貼對話，提及「對爐主（即詹豐綦）的出人出錢贊助，我本來也要全數奉還，是他說不要的」，綜合事證後認定郭美珠有收取50萬元，逆轉判南海紫竹林寺勝訴，免還詹豐綦50萬元確定。

內門南海紫竹林寺主委宜清富，在判決出爐後感謝法官還他公道。取自宜清富臉書
內門南海紫竹林寺主委宜清富，在判決出爐後感謝法官還他公道。取自宜清富臉書

捐款 南海 提告

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