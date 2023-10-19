博士男誤認被多扣111塊 當眾飆罵台鐵站務員貪汙...下場曝

台中林姓男子有博士學位，他搭台鐵使用電子票證誤認被多扣111元，向台中站吳姓站務員反應、要求退錢被拒絕，林竟當眾罵吳「王八蛋」，還說他「百分之百會貪汙」，法院刑事依誹謗罪判林拘役20日，民事也認為林有博士學位，清楚侵害吳名譽之理，判林應給付吳2萬元，可上訴。

檢方起訴指出，林男2022年10月18日從中壢站搭乘莒光號至竹南站，再轉乘自強號抵達台中站，因林使用電子票證認為系統誤扣自強號票價而多收他111元，當晚7點多向台中站2樓服務台向吳姓站務員反應並要求退款111元。

吳員比對林進、出站時間，確認系統並無誤扣拒絕退款，林卻心生不滿當眾辱罵吳「王八蛋」，還指摘稱「你一定是靠關係進去台鐵的」、「按照規章的人都貪汙」、「照規定做官的都會貪汙」，還向隔壁旅客說「他百分之百會貪汙」。

台中地院刑事庭認為，林男是心智成熟成年人，對台鐵收費如有疑義，應和平理性向站務人員反應，卻無法克制情緒當眾以粗鄙言論辱罵，還指摘、毀損吳的名譽，依誹謗罪判他拘役20日。

吳員再提刑事附帶民事損害賠償，主張林辱罵他貪汙、透過關係取得台鐵工作，公然侮辱他，請求給付15萬元；對此，林表示刑事判決目前上訴中，他只願以2萬元和解。

民事庭審酌，林男是博士畢業，目前退休，是具有相當社會經驗的成年人，對於「貪汙」一語真意，及指摘吳員名譽權造成的侵害，斷無不知之理，且林刑事一審被判拘役20日，認為林應負損害賠償責任。