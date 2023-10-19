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蔡明宏性騷擾女法官法評會建議撤職 士院回應了
士林地方法院資深法官蔡明宏被控去年底開車載年輕女法官到陽明山吃土雞，餐敘後在車上性騷擾。法官評鑑委員會認為蔡違反法官倫理規範情節重大，已不適任法官，決議移送職務法庭審理，並建議撤職。士院今對於法評會職權行使及決議表示尊重。
士林地院表示，此申訴涉性騷擾事件，士院已依「性騷擾申訴處理評議委員會」建議，移請「法官評鑑委員會」個案評鑑，對於法評會職權行使及其決議，表示尊重。
士院今下午說明，依申評會決議，及性別平等工作法之旨，已調整工作場域及相關措施，持續提供心理健康支持方案，同時，也全面檢視法院各項性騷擾防治措施，密集舉辦6場性騷擾防治、性別主流化教育專題講座，強化同仁性平觀念。
士院指出，蔡姓法官就該院申評會的決議提出申復，申評會經通知相關人到場說明，並延請專家學者參與討論，昨天決議申復無理由；為保護申訴人，及考量相關案件尚在偵查中，無法進一步說明案情，敬請諒解。
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