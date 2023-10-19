快訊

丹麥羽賽／力克泰國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡明宏性騷擾女法官法評會建議撤職 士院回應了

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地方法院資深法官蔡明宏被控去年底開車載年輕女法官到陽明山吃土雞，餐敘後在車上性騷擾。法官評鑑委員會認為蔡違反法官倫理規範情節重大，已不適任法官，決議移送職務法庭審理，並建議撤職。士院今對於法評會職權行使及決議表示尊重。

士林地院表示，此申訴涉性騷擾事件，士院已依「性騷擾申訴處理評議委員會」建議，移請「法官評鑑委員會」個案評鑑，對於法評會職權行使及其決議，表示尊重。

士院今下午說明，依申評會決議，及性別平等工作法之旨，已調整工作場域及相關措施，持續提供心理健康支持方案，同時，也全面檢視法院各項性騷擾防治措施，密集舉辦6場性騷擾防治、性別主流化教育專題講座，強化同仁性平觀念。

士院指出，蔡姓法官就該院申評會的決議提出申復，申評會經通知相關人到場說明，並延請專家學者參與討論，昨天決議申復無理由；為保護申訴人，及考量相關案件尚在偵查中，無法進一步說明案情，敬請諒解。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

編輯推薦

性騷擾 性別

延伸閱讀

約女法官上陽明山趁機性騷擾 審判長還喊冤「她罵我髒話」

性騷大牙二度出庭 黑人陳建州：有機會再跟大家報告

牛奶摻鎮定安眠藥物致嬰兒中毒 無照保母判刑1年

大牙控性騷反挨告 黑人二度出庭「7字客家話問候媒體」

相關新聞

好油案許哲賓有上千臉書帳號？桃檢：調查方向之一

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘與前國民黨黨工許哲賓涉嫌自導自演恐嚇案，雙雙皆有串、滅證據之虞，遭桃園地方檢察署...

彭文正質疑蔡英文論文挨告遭通緝 想換發護照被拒...訴訟結果曝光

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被...

基泰建設蓋豪宅害鄰房傾斜、梁柱破損 屋主提告法院判賠金額出爐！

基泰建設2006年於台北市信義區興建「基泰帝景」建案，造成鄰宅出現傾斜、梁柱破損、地坪滲水等，屋主提告要求基泰建設、承造...

竹市關埔地區驚傳變態出沒 隨機攔學生騷擾遭法辦羈押

新竹市關埔地區近日驚傳有變態出沒！家長圈傳出前天有年輕男性在校園附近騷擾路過學生，除了隨機攔下抓住學生，甚至還試圖想脫學...

收廟50萬贊助拍戲 郭美珠喊沒收到「原金奉還」4字露餡

新台灣奇案演員詹豐綦捐款50萬元，打算協助高雄內門「南海紫竹林寺」拍攝「紅面觀音」戲劇，但事後詹卻發現廟方並未將錢交給劇...

博士男誤認被多扣111塊 當眾飆罵台鐵站務員貪汙...下場曝

台中林姓男子有博士學位，他搭台鐵使用電子票證誤認被多扣111元，向台中站吳姓站務員反應、要求退錢被拒絕，林竟當眾罵吳「王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。