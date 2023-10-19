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假立委助理誆土地重劃可獲暴利 詐逾738萬遭起訴

中央社／ 彰化19日電

曾在立委陳素月辦公室擔任義工的林男自稱立委助理，對陳姓民眾謊稱可藉土地重劃投資獲利，半年可獲利3至5倍，陳姓民眾信以為真，林男前後詐得738萬多元；騙局敗露，遭檢方依詐欺罪嫌起訴。

根據彰化地方檢察署今天公布的起訴書，有傷害罪前科的39歲林男，曾在民進黨籍彰化縣立委陳素月辦公室擔任義工，林男自民國108年2月起，卻對陳姓民眾謊稱自己是立委助理並進行詐騙。

檢方查出，林男謊稱因擔任立委助理，得知可藉土地重劃投資獲利，半年即可獲利3至5倍，向陳姓民眾借錢指用來投資土地重劃。

檢方指出，林男為取得信任還利用陳素月頭像，在通訊軟體LINE註冊暱稱為「陳素月」的帳號，偽造對話紀錄，陳姓民眾信以為真，自108年2月至110年6月，陸續以面交或交付提款卡等方式交付款項，林男合計詐得新台幣738萬8000元。

陳姓民眾向陳素月求證後才發現受騙上當，提告通報檢警抓人，林男落網後，今天被依刑法詐欺罪嫌起訴。

案發後，陳素月在臉書（Facebook）個人粉絲專頁公告，指服務處接到民眾反映，在臉書或通訊軟體群組可看到有人假冒立委助理身分進行詐騙，要請大家不要相信網路上詐騙電話或手機簡訊，以免掉入詐騙集團陷阱。

詐騙集團 義工

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