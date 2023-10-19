基泰建設蓋豪宅害鄰房傾斜、梁柱破損 屋主提告法院判賠金額出爐！

基泰建設2006年於台北市信義區興建「基泰帝景」建案，造成鄰宅出現傾斜、梁柱破損、地坪滲水等，屋主提告要求基泰建設、承造廠商森城建設、周姓建築師應修復損害並連帶賠償69萬餘元，一審判基泰等應修復部分損害並賠償69萬餘元，案件上訴，台灣高等法院今廢棄修復部分，判基泰、森城等應賠償72萬餘元，可上訴。

屋主指控基泰建設興建「基泰帝景」時，因建案位處山坡地，基泰、森城、周姓建築師均欠缺注意，導致塌的房屋地下室下方地層疏鬆、滲水、傾斜率擴大、樑柱、樓板及牆壁破損等，讓他受有交易價值貶損共69萬餘元，他提告請求基泰等修復損害，回復房屋原狀，並賠償69萬餘元。

台北地院一審判基泰等應修復部分損害並賠償69萬餘元；案件上訴，屋主除了要求修復外，擴張請求基泰等連帶給付691萬餘元，高院根據北市結構技師公會鑑定結果，森城公司施工確實造成建物頂版裂縫、牆面裂縫、地坪裂縫、新建圍牆、鐵門及鋁窗、地層疏鬆含水等損害，基泰公司等應負共同侵權行為責任。

高院指出，然而屋主已接受森城公司提存的43萬餘元，不得再請求修復以回復原狀，再者核算基泰公司等應連帶賠償損害金額為116萬餘元，扣除屋主已受領的提存款後，判基泰等應連帶給付72萬餘元本息。