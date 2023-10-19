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林杏兒當選無效上訴逾期 「院檢默契」送判檢察官為何漏接

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

國民黨前中常委蕭景田被控以現金行賄里長候選人，協助國民黨台北市議員林杏兒當選，士林地檢署提當選無效訴訟，因上訴逾期敗訴確定；法界說，書記官送判決給檢察官時間有「院檢默契」，檢方漏接政策性案件很落漆。

法務部長蔡清祥日前連趕台北、士林地檢署參加選舉查察分區座談，特別提及個案要求查辦選舉案件務必注意時效性；法務部政務次長蔡碧仲昨天說，已督請高檢署詳細調查流程。

法界人士說，民、刑事案件上訴期限均為20天，檢察官收受判決當日不算，第2天開始起算到第20天即是上訴的「最後1天」。

法院何時要送判決給檢察官？屬於可彈性事項，一般而言，大多選擇「周一」送出判決給檢察官簽收，「周一」送判決是不成文慣例，向來被院、檢書記官們視為「院檢默契」。

有了院、檢收判默契後，檢察官收判後的「最後1天」上訴截止日會落在周休2日的周六，法律規定，遇休假可順延1天到「次1」上班日即周一，好讓檢察官有時間最後考慮處不處理上訴案，簡單來說，就是檢察官在放假結束，還有對上訴的決定權，不致誤事。

林杏兒個案而言，士林地院書記官2023年7月18日將當選無效駁回判決送交士林地檢署蓋官印，7月19日算第1天，第20天是8月7日，是周休過後「第1個上班日」、也是上訴最後1天，送判符合「院檢默契」，可能經過思量。

不過，士林地檢署8月8日遞狀就林杏兒案上訴，台灣高等法院審理發現上訴「遲延1日」，本月11日以程序為由判決駁回上訴案，導致林杏兒保住議員席位，法界對程序事項議論不停。

法界人士說，上訴逾期不多見，2022年九合一大選過後，檢方共對全國超過160名各級民意代表提出當選無效訴訟，最具指標性的是苗栗縣長「鍾東錦案」。

平時一般案件上，書記官都會提醒檢察官上訴期限，林杏兒是首善之區士林、北投選區的議員，當選無效訴訟又為檢察高層重視，快要失去機會就算書記官忘了，檢察官也不該不慎。

國民黨台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照片
國民黨台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照片

檢察官 林杏兒 當選無效

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