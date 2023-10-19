彭文正質疑蔡英文論文挨告遭通緝 想換發護照被拒...訴訟結果曝光

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被法院發布通緝；彭文正因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院今判他敗訴，可上訴。

彭文正2021年6月9日拿我國護照出境赴美，而他因被法院通緝，移民署也依法禁止他出國；彭文正因護照於2022年10月22日到期，他於同年月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照，而外交部以彭文正因案經移民署禁止出國，處分不予核發護照，並註銷原護照，彭文正不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

北高行指出，彭文正申請換發護照時，駐舊金山台北經濟文化辦事處以電腦連線查核檔案資料，發現他因遭通緝中，經移民署通知列管禁止出國，駐舊金山辦事處乃廢止、註銷彭文正原護照，並同時扣留原護照且不予核准換發護照，處分沒有違誤，彭文正要求撤銷處分，並請外交部作成核發護照的行政處分均於法無據。

北高行指出，依據護照條例規定，「已出國之在臺設有戶籍國民，有第23條第1項第2款或第3款規定情形，經駐外館處不予核發護照或扣留護照者，駐外館處得發給專供返國使用之一年以下效期護照或入國證明書」，外交部處分也說明若彭文正欲返國，可向駐外外館處申請專供返國使用的旅行文件持憑返國，不予換照處分並無侵害彭文正返國的基本權利。