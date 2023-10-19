快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

彭文正質疑蔡英文論文挨告遭通緝 想換發護照被拒...訴訟結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被法院發布通緝；彭文正因護照到期，申請換發護照遭拒，他以外交部為被告提行政訴訟，台北高等行政法院今判他敗訴，可上訴。

彭文正2021年6月9日拿我國護照出境赴美，而他因被法院通緝，移民署也依法禁止他出國；彭文正因護照於2022年10月22日到期，他於同年月19日向駐舊金山台北經濟文化辦事處申請換發護照，而外交部以彭文正因案經移民署禁止出國，處分不予核發護照，並註銷原護照，彭文正不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

北高行指出，彭文正申請換發護照時，駐舊金山台北經濟文化辦事處以電腦連線查核檔案資料，發現他因遭通緝中，經移民署通知列管禁止出國，駐舊金山辦事處乃廢止、註銷彭文正原護照，並同時扣留原護照且不予核准換發護照，處分沒有違誤，彭文正要求撤銷處分，並請外交部作成核發護照的行政處分均於法無據。

北高行指出，依據護照條例規定，「已出國之在臺設有戶籍國民，有第23條第1項第2款或第3款規定情形，經駐外館處不予核發護照或扣留護照者，駐外館處得發給專供返國使用之一年以下效期護照或入國證明書」，外交部處分也說明若彭文正欲返國，可向駐外外館處申請專供返國使用的旅行文件持憑返國，不予換照處分並無侵害彭文正返國的基本權利。

另外，北高行認為，台北地方法院以彭文正有逃亡或藏匿事實而通緝，此是行使刑事審判權限，通緝是否合法並非外交部處分時有權審查的事項，也不是行政法院可以審究的。

彭文正。圖／聯合報系資料照片
彭文正。圖／聯合報系資料照片

護照 移民署 舊金山

延伸閱讀

工研院第12屆新任院士頒證 蔡英文交代新總統這兩件事

影／永續展開幕 蔡總統：淨零轉型是全球趨勢 不只要快、還要穩

重陽節將至 蔡英文總統下午探視百歲人瑞彭李足妹

亞帕運／蔡英文授旗頒必勝徽章 代表團首批15日啟程

相關新聞

內湖豪宅女星濺血 男不爽擲骰子吹牛罰酒砍殺友判刑7年

藝人顧女去年和許姓好友到台北市內湖區行善路一處豪宅，找吳姓男子喝酒，3人飲酒玩吹牛、擲骰子，吳男因懷疑2女串通不斷讓他...

彭文正質疑蔡英文論文挨告遭通緝 想換發護照被拒...訴訟結果曝光

媒體人彭文正質疑蔡英文總統博士論文及學位造假，被檢方依妨害名譽罪嫌起訴，但法院開庭時，他滯美未歸沒有正當理由即不出庭，被...

大四生英文被當重修卻留言「師德有問題」 檢依加重誹謗罪起訴

銘傳大學23歲吳姓女大生，由於修習英語教學中心華姓老師的英文課，成績不及格而心有怨懟，去年元月間，在社群軟體「DCARD...

管委會沒錢換設備 老婦受困電梯又摔傷 告廠商索賠敗訴

高雄張姓女子居住的大樓正在維修電梯，但廠商卻為張貼公告提醒，張女坐上維修中的電梯突然異常晃動急停，她趁電梯開門時奪門而出...

謝和弦偷情卻不付120萬...前妻追債扣版稅 他喊冤「疫情影響生活」

歌手謝和弦的前妻戴一軒（Keanna）指控他和當時女友、現任妻子陳緗妮侵害配偶權，提告請求賠償，法院判謝和弦、陳緗妮應連...

進氣系統改置物箱...桃園攔逮噪音機車測出91高分貝

桃園楊梅警方昨晚執行「靜桃專案」取締改裝噪音車輛聯合稽查勤務，共攔查10輛汽、機車，有7部車輛噪音超標，其中1輛機車將空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。