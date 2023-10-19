快訊

資本支出未降！台積電布建2、3奈米產能 今年資本支出維持320億美元

神犬！苗栗炸雞店養的黑狗叼回「LV字樣束口袋」 飼主打開赫見槍支零組件

內湖豪宅女星濺血 男不爽擲骰子吹牛罰酒砍殺友判刑7年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人顧女去年和許姓好友到台北市內湖區行善路一處豪宅，找吳姓男子喝酒，3人飲酒玩吹牛、擲骰子，吳男因懷疑2女串通不斷讓他罰酒，竟抓狂持水果刀砍殺2女，幸好吳男阿公出面阻止，2女報案送醫保住性命。士林地方法院認吳男犯殺人未送罪，判處應執行有期徒刑7年。

判決指出，去年1月4日深夜至5日凌晨1時許，30歲吳男和朋友34歲顧女、35歲許女，在吳男阿公家喝酒吃宵夜，期間玩吹牛、擲骰子等遊戲助興，吳男疑2女串通不斷讓他罰酒，持廚房水果刀砍殺2女，顧女抵抗掙脫，逃往吳男阿公房門外求救未果，躲進廁所反鎖，最後阿公聽到爭吵聲出門制止，顧女報警求救，2人才就醫挽回性命。

顧女右頸部撕裂傷，縫了18針，左中指撕裂傷縫3針，頭皮撕裂傷縫2針等嚴重傷勢。許女則是右側後腰穿刺傷，合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎，還疑似有創傷後壓力疾患等嚴重傷勢。

吳男供稱，顧女、許女先持刀攻擊，他才會正當防衛，奪刀不慎揮砍成傷。顧女審理時證稱，她背對吳男想跑掉，就已被砍到脖子，尖叫後想逃，又被攻擊頭部，吳男當時說「要殺人，看我敢不敢，不相信我會殺人嗎」且竟真的揮過來。許女證稱，當時她對吳男說「「你不認識人囉，她是你朋友」，看到顧女被砍噴血後，隨後也被吳男揮砍受傷。

合議庭認定，吳男僅因懷疑顧女、許女串通致其屢遭罰飲酒，驟然持刀行凶揮砍顧女頸部、頭部2次，刺擊許女腹部及腰部2次，其行為為接續犯，共砍殺2人，論殺人未遂罪2罪，且吳男著手殺人行為，看到阿公後才罷手，屬於障礙未遂，而非自行停手難認刑法27條減刑，全案僅依未遂犯減刑1次，全案賠償金額無共識，未達成和解。 

辯護人稱，吳男有因情緒問題就醫，且酒精使用疾患，未正常服藥導致精神狀況出現異常，辨識能力有所降低，建請依刑法19條減刑。法院認為，吳男案發後酒測值為每公升0.89毫克，就醫時無泥醉，與一般經神正常人無異。

合議庭指出，案發當天警詢時，吳男對於警方詢問，能逐一具體回答切題，無重大乖離現實或答非所問，難認他因病導致辨識能力及控制能力欠缺或顯著降低，另，參酌精神鑑定報告評估，犯行期間未達到「行為時因精神障礙或心智缺陷，其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低』之程度，難認無減刑適用。全案依殺人未遂罪，2罪，各處有期徒刑6年，應執行有期徒刑7年。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

殺人 廚房

延伸閱讀

跟真人一樣！伊藤園首次使用「AI藝人」拍廣告 觀眾驚：還以為是哪位女星

金鐘暖身！高慧君打敗大陸女星秦嵐 搶下亞洲內容女主銀獎

前男友情勒還債 桃園夫妻慘遭殺害獨留一子

獨／家有亞斯伯格寶寶 8點檔女星再婚放話「不再生」

相關新聞

7寶媽網紅遭指違法賣醫材 食藥署：若屬實最重可罰100萬

7寶媽網紅「林叨囝仔」近來爭議不斷，昨更爆出藉著小孩氣喘發作推銷舒緩噴霧劑，未持有許可證卻販售醫療器材，遭質疑違法。食藥...

性騷大牙二度出庭 黑人陳建州：有機會再跟大家報告

前黑澀會美眉「大牙」周宜霈日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，改告刑事加重誹謗。台北...

內湖豪宅女星濺血 男不爽擲骰子吹牛罰酒砍殺友判刑7年

藝人顧子歆去年和許姓好友到台北市內湖區行善路一處豪宅，找吳姓男子喝酒，3人飲酒玩吹牛、擲骰子，吳男因懷疑2女串通不斷讓他...

大四生英文被當重修 卻留言「師德有問題」 檢依加重誹謗罪起訴

銘傳大學23歲吳姓女大生，由於修習英語教學中心華姓老師的英文課，成績不及格而心有怨懟，去年元月間，在社群軟體「DCARD...

管委會沒錢換設備 老婦受困電梯又摔傷 告廠商索賠敗訴

高雄張姓女子居住的大樓正在維修電梯，但廠商卻為張貼公告提醒，張女坐上維修中的電梯突然異常晃動急停，她趁電梯開門時奪門而出...

謝和弦偷情卻不付120萬...前妻追債扣版稅 他喊冤「疫情影響生活」

歌手謝和弦的前妻戴一軒（Keanna）指控他和當時女友、現任妻子陳緗妮侵害配偶權，提告請求賠償，法院判謝和弦、陳緗妮應連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。