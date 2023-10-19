內湖豪宅女星濺血 男不爽擲骰子吹牛罰酒砍殺友判刑7年

藝人顧女去年和許姓好友到台北市內湖區行善路一處豪宅，找吳姓男子喝酒，3人飲酒玩吹牛、擲骰子，吳男因懷疑2女串通不斷讓他罰酒，竟抓狂持水果刀砍殺2女，幸好吳男阿公出面阻止，2女報案送醫保住性命。士林地方法院認吳男犯殺人未送罪，判處應執行有期徒刑7年。

判決指出，去年1月4日深夜至5日凌晨1時許，30歲吳男和朋友34歲顧女、35歲許女，在吳男阿公家喝酒吃宵夜，期間玩吹牛、擲骰子等遊戲助興，吳男疑2女串通不斷讓他罰酒，持廚房水果刀砍殺2女，顧女抵抗掙脫，逃往吳男阿公房門外求救未果，躲進廁所反鎖，最後阿公聽到爭吵聲出門制止，顧女報警求救，2人才就醫挽回性命。

顧女右頸部撕裂傷，縫了18針，左中指撕裂傷縫3針，頭皮撕裂傷縫2針等嚴重傷勢。許女則是右側後腰穿刺傷，合併延遲性橫結腸穿孔及腹膜炎，還疑似有創傷後壓力疾患等嚴重傷勢。

吳男供稱，顧女、許女先持刀攻擊，他才會正當防衛，奪刀不慎揮砍成傷。顧女審理時證稱，她背對吳男想跑掉，就已被砍到脖子，尖叫後想逃，又被攻擊頭部，吳男當時說「要殺人，看我敢不敢，不相信我會殺人嗎」且竟真的揮過來。許女證稱，當時她對吳男說「「你不認識人囉，她是你朋友」，看到顧女被砍噴血後，隨後也被吳男揮砍受傷。

合議庭認定，吳男僅因懷疑顧女、許女串通致其屢遭罰飲酒，驟然持刀行凶揮砍顧女頸部、頭部2次，刺擊許女腹部及腰部2次，其行為為接續犯，共砍殺2人，論殺人未遂罪2罪，且吳男著手殺人行為，看到阿公後才罷手，屬於障礙未遂，而非自行停手難認刑法27條減刑，全案僅依未遂犯減刑1次，全案賠償金額無共識，未達成和解。

辯護人稱，吳男有因情緒問題就醫，且酒精使用疾患，未正常服藥導致精神狀況出現異常，辨識能力有所降低，建請依刑法19條減刑。法院認為，吳男案發後酒測值為每公升0.89毫克，就醫時無泥醉，與一般經神正常人無異。