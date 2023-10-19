管委會沒錢換設備 老婦受困電梯又摔傷 告廠商索賠敗訴

高雄張姓女子居住的大樓正在維修電梯，但廠商卻未張貼公告提醒，張女坐上維修中的電梯突然異常晃動急停，她趁電梯開門時奪門而出，卻被20公分落差絆倒，害她殘疾的膝蓋再度受傷還患上憂鬱症，她怒告電梯公司求償350萬元，法院認為電梯公司曾建議大樓更換設備，卻因經費短缺未換，認為電梯公司當時已完成維修，判廠商無責免賠。

判決指出，張女住在前鎮區某大樓，2020年5月準備搭電梯下樓時，電梯不斷晃動且哄哄作響，降至6樓時電梯突然發出巨響，電燈全滅且大幅震動，沒多久電梯門隨即打開，還和樓地板出現20公分落差

當時張女奪門而出，結果電梯門卻突然關閉，害她被絆倒趴跪在地。原本左膝就換過人工關節的她，就醫後發現左側股骨遠端骨折，醫生表示開刀後恐怕數年仍無法正常行走。

張女主張她家有一對高齡失智父母，平時由她照顧，左腳受傷後想到未來父母照顧工作恐更加艱難，抨擊電梯公司明知道電梯還在維修，卻未張貼明顯警告標語，未善盡維修保養之責，怒告求償350萬元。

電梯公司主張，事發當天上午他們前往該大樓維修過電梯，已針對「斷線、錯樓」等故障完成修復，電梯當時故障急停，應是大樓電壓供應異常導致，與電梯硬體無關，張女當時跌倒應是緊張所致。