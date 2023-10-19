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進氣系統改置物箱...桃園攔逮噪音機車測出91高分貝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅警方昨晚執行「靜桃專案」取締改裝噪音車輛聯合稽查勤務，共攔查10輛汽、機車，有7部車輛噪音超標，其中1輛機車將空濾進氣系統改裝到置物箱內，加大噪音，首度測達91分貝，與其他違規汽機車一併開罰，並1個月限期改善後複驗，另舉發無照駕駛5件。

楊梅警分局表示，昨攔查其中1輛機車車主為追求速度感，刻意將車輛空濾進氣系統改裝到機車置物箱內，藉以提生扭力及車速，行駛中仍發出擾人噪音，經環保局檢測，該車整體噪音達91分貝，現場立即依噪音管制法開罰。

楊梅警方在平日勤務中發現改裝排氣管，不符原廠規定，即錄影拍照蒐證後函報環保局，「靜桃專案」自今年6月1日起至今期間已通報706件，希望能以強勢執法，捍衛用路人行車安全，也還給民眾安寧的生活環境。

桃園市政府也於今年9月22日公告，全日不得有使用未經主管機關噪音審（檢）驗合格排氣管致妨害他人生活環境安寧行為，違反者依噪音管制法第23條規定，處機動車輛所有人或使用人3000元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善未遵行者，按次處罰。

楊梅警分局呼籲，請機動車輛所有人或使用人注意，避免受罰，另為確保市民生活安寧，警方會持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式，加強取締改裝噪音車，也將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關裁罰，有效遏止改裝噪音車輛。

桃園楊梅警方昨晚間於轄區新農街、金山街、環東路等易發生改裝車輛噪音路段，執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查10輛汽、機車，有7部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供
桃園楊梅警方昨晚間於轄區新農街、金山街、環東路等易發生改裝車輛噪音路段，執行「取締改裝噪音車輛」聯合稽查勤務，共攔查10輛汽、機車，有7部車輛噪音超標。圖／楊梅警分局提供
桃園楊梅警方昨晚攔查噪音改裝車，其中1輛機車車主為追求速度感，刻意將車輛空濾進氣系統改裝到機車置物箱內，藉以提生扭力及車速，行駛中仍發出擾人噪音。圖／楊梅警分局提供
桃園楊梅警方昨晚攔查噪音改裝車，其中1輛機車車主為追求速度感，刻意將車輛空濾進氣系統改裝到機車置物箱內，藉以提生扭力及車速，行駛中仍發出擾人噪音。圖／楊梅警分局提供

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