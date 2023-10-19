水上鄉鬥毆命案嘉檢聲押獲准 擴大追查「環保蟑螂」

從事土地開發白姓男子等4人，17日晚間赴嘉義縣由房仲呂姓男子帶看倉庫，與呂及其父親爆衝突，呂涉持摺疊刀刺死與白同行黃姓男子。倉庫堆放廢棄物被環保單位鎖定，警方依殺人、傷害罪移送三人，嘉義地檢署聲押呂及高姓男子，中午法院裁准收押嘉義看守所。

檢方說，17日深夜接獲水上警分局通報，發生倉庫房仲呂姓2人與看屋民眾白姓男子等4人，雙方持械互毆受傷送醫，其中1名成年男子黃男急救無效死亡案件，指派檢察官蕭仕庸組專案小組指揮偵辦，經徹夜現場採證，追捕涉案被告等人。

檢察官昨天上午率法醫師相驗、擇日解剖；被告呂姓男子等人及相關證人，複訊後，認為被告呂男涉犯殺人，有期徒刑5年以上重罪，被告高男涉犯傷害且有反覆實施之虞，均有羈押原因及必要，向地院聲請羈押禁見獲准。

另共犯呂男、白男受傷急救手術後仍在病房治療中。檢方即時通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣嘉義分會，依據犯罪被害人權益保障法，啟動關懷機制，提供被害人家屬必要的保護及協助。