水上鄉鬥毆命案嘉檢聲押獲准 擴大追查「環保蟑螂」
從事土地開發白姓男子等4人，17日晚間赴嘉義縣由房仲呂姓男子帶看倉庫，與呂及其父親爆衝突，呂涉持摺疊刀刺死與白同行黃姓男子。倉庫堆放廢棄物被環保單位鎖定，警方依殺人、傷害罪移送三人，嘉義地檢署聲押呂及高姓男子，中午法院裁准收押嘉義看守所。
檢方說，17日深夜接獲水上警分局通報，發生倉庫房仲呂姓2人與看屋民眾白姓男子等4人，雙方持械互毆受傷送醫，其中1名成年男子黃男急救無效死亡案件，指派檢察官蕭仕庸組專案小組指揮偵辦，經徹夜現場採證，追捕涉案被告等人。
檢察官昨天上午率法醫師相驗、擇日解剖；被告呂姓男子等人及相關證人，複訊後，認為被告呂男涉犯殺人，有期徒刑5年以上重罪，被告高男涉犯傷害且有反覆實施之虞，均有羈押原因及必要，向地院聲請羈押禁見獲准。
另共犯呂男、白男受傷急救手術後仍在病房治療中。檢方即時通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣嘉義分會，依據犯罪被害人權益保障法，啟動關懷機制，提供被害人家屬必要的保護及協助。
水上租賃糾紛命案，意外扯出「環保掮客」問題，這間倉庫原經營車底噴漆，被承租堆放廢棄物，嘉縣環保局、保安警察第七總隊正在蒐證，屋主委託房仲呂姓男子出售。檢警擴大追查違反廢清法嫌犯棄置行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言