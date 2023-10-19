7寶媽網紅遭指違法賣醫材 食藥署：若屬實最重可罰100萬

7寶媽網紅「林叨囝仔」近來爭議不斷，昨更爆出藉著小孩氣喘發作推銷舒緩噴霧劑，未持有許可證卻販售醫療器材，遭質疑違法。食藥署副署長陳惠芳表示，目前該名網紅依現有資訊，難以判斷產品是否為醫療器材，若確定為醫材，必須取得許可證後販售，違法販售可處3萬元以上100萬以下罰鍰。

據媒體報導報導，網紅七寶媽Sydney遭網友爆料，過去在粉專稱孩子氣喘發作，接著便敘述使用吸入劑後便減緩症狀，粉絲後續追問是否能團購噴霧器，她則回說：「私訊官方的line」。網友向媒體投訴，表示若小孩氣喘嚴重應該是就醫，而非業配，「查他那個公司，他們並沒有許可證，沒有那個醫材許可證，所以他們是不能賣這些東西的。」

陳惠芳表示，由於該網紅目前所知悉的案件資料，尚難據以判定產品屬性。醫療器材需依工作原理、功能用途及使用方法等，以判斷是否屬醫療器材。而依照醫材法第13條第1項規定，非醫療器材商，不得販賣醫療器材。