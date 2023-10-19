約女法官上陽明山趁機性騷擾 審判長還喊冤「她罵我髒話」

士林地方法院資深法官蔡明宏被控去年底開車載年輕女法官到陽明山吃土雞，餐敘後在車上性騷擾，害女法官曾出現輕生念頭，法官評鑑委員會認為蔡戕害司法形象，至今未對女法官表示歉意，違反法官倫理規範情節重大，且他並非首次違犯，認為已不適任法官，決議移送職務法庭審理，並建議撤職。

決議書指出，蔡明宏主動邀約女法官2022年11月15日中午到陽明山吃土雞，女法官誤以為有其他同事共同參加而答應，當天中午未見其他同事出現，雖覺得有異，但蔡催促趕快上車，女法官仍一同搭車到陽明山竹子湖。

兩人用餐完畢，蔡未立即開車回法院，而朝反方向駛入偏僻得產業道路，並將車停在路邊性騷擾女法官。女方事後佯稱審判長找不到她，可能要評議案件，要求蔡開車下山，才順利脫身。

蔡否認性騷擾，供稱實際上女法官曾向他表示受到排擠、與同事相處不融洽，而當天兩人到陽明山用餐後，因附近岔路較多且沒有標示，不斷迷路車輛才駛入產業道路。

蔡向法評會指出，為了找到正確的路線，他把車停在路邊後，本於長輩關懷晚輩的想法，提醒女法官有關情緒管理、工作態度、與異性同事相處等事，但對方卻爆粗口以髒話回應，他便不敢再多言，當時在車內絕無碰觸女法官身體的任何部位。

蔡表示，他面對工作始終戰戰兢兢，沒有任何怠慢之心，時間飛逝，若他為一般公務員，已近強制退休的年齡，未料於職業生涯晚期，無端遭指控，並認為士林地院性騷擾申訴處理評議委員會有委員該迴避而未迴避，違反正當法律程序，且未詳細調查就採認女法官說詞，理由前後矛盾。

法評會指出，女法官經心理師諮商輔導評估後，符合創傷後壓力症的症狀，足以認定女方受性騷擾而身心倍感煎熬，加上女法官事發後和蔡的互動明顯改變，先前會互到對方辦公室聊天、逢年過節送禮等，但事後女方未曾到過蔡的辦公室，即使蔡到女方辦公室，女法官也嚇得傳訊息告知丈夫。

法評會根據證人訪談紀錄，認為蔡的說詞不足以採信，並根據卷內資料認定蔡確實在車內性騷擾女法官，審酌蔡曾於2007年11月7日夜間邀約女書記官到陽明山獨處逗留至深夜，被司法院核定懲處申誡2次，歷經十多年仍未思改過、嚴守分際，假借聚餐、迷路性騷擾女法官，欠缺性別平等觀念，導致女法官身心靈受創，事後曾出現輕生念頭。