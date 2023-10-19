台中兩少強盜殺人奪278萬 翻供咬出藏鏡人 法官判無罪

台中市林姓、吳姓少年在2020年間，佯稱有市價278萬元的泰達幣欲出售，約出張姓男子交易，兩少年在車內欲張交易時，持刀猛刺張男5刀，強盜張男欲買泰達幣的現金，還將傷重的張男棄置在台74線的路肩，張男傷重身亡，兩少年在案件審理時，咬出是莊男、余男指使此案，台中高分院認此案僅有兩少年供述，無其他積極證據佐證，判二人無罪。

判決指出，林姓、吳姓少年利用不明網路平台，佯稱有市價278萬元的「泰達幣」欲交易，約出有意購買的張姓男子；2020年1月14日晚間7時許，雙方約好在台中市區某處交易，張男攜帶向友人借款的50萬元，以及自己出售虛擬貨幣的價款228萬元到場，並在兩名少年駕駛的車內交易。

雙方交易時，因為兩名少年沒有將虛擬貨幣轉入帳戶，張男欲下車離開，未料卻被兩名少年控制行動，兩少還持日式短刀、水果刀，朝張男猛刺五刀，隨後載著張男開上台74快速道路，接近五權西路匝道附近時，將張男棄置在路肩，後方有駕駛看到報警，張男送醫後仍因血胸等傷勢不治。

警方循線查獲林姓、吳姓少年到案，二人在警詢時，承認此案無人指示，否認有其他人教唆、指示，全案依強盜殺人罪送辦。

不過此案在台中地院審理時，兩名少年翻供，辯稱此案時由綽號「諾耶」的莊姓男子與綽號「魚仔」的余姓男子所謀議策劃。

檢方追加起訴莊男、余男二人，不過二人都否認有欲兩名少年謀議強盜殺人的犯行，但檢方查出兩名少年犯案所使用的車輛，是登記在陳姓車主名下，而且是由莊男要求借名登記的。

莊男僅承認有協助林姓少年協助找人登記使用車輛，但該車輛都是林姓少年使用，他僅是幫忙找人登記。

一審審理時認為，此案僅有兩名少年的供述證據，且前後不一，兩少年在警詢時承認，此案都是二人所犯，沒有其他人教唆，後來又改口，贓款全部都交付給莊男，莊男後來又有交付50萬元贓款，由林姓少年的女友及其友人經手，其中30萬元配合交給警方等語。

一審發現，林姓少年女友對於50萬元贓款的說法不一，起初是說是林姓少年告知，後來又說是莊男交付，因無其他積極事證，佐證兩名少年及相關證人的證詞，認定事證不足，判莊、余無罪。