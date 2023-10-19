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情義猶在！前妻越洋匯款300萬搭救 IC聞人付欠稅頭期款免坐牢
林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元，行政執行署台北分署認為，林疑匿資產聲請管收，林通知人在英國的前妻火速越洋調頭寸300萬，剩餘款再辦理分期，免卻牢獄之災。
林曾參選過立法委員，是IC電子界的聞人，一度被列為全國第87名「欠稅大戶」。台北分署表示，林自美國矽谷返台定居，經營IC電子產業有成，2010年時出售多筆新北市汐止區的不動產，欠下綜合所得稅、罰鍰共計3072萬元。
台北市國稅局2015年9月通知林繳稅，林置之不理，國稅局於是將欠稅案移送台北分署執行。
台北分署查出，林得知國稅局在追稅，將銀行帳戶存款提領一空或轉匯其他公司、前妻及友人帳戶，台北分署核發禁止命令，他還是以經營公司要招待客戶為由，屢次違反禁止命令。
台北分署月前核發限期履行令，命林姓男子本月17日到台北分署履行或提供擔保，林到案就奢侈消費提出解釋，號稱可以取得美國上市公司股票清償，不過，執行人員卻認為他沒有具體清償計畫，依法留置，向台北地院聲請管收。
林姓男子怕被關，告訴執行人員有心肌梗塞及高血壓，火速聯繫遠在英國陪伴女兒的前妻越洋調度資金300萬元進自己帳戶，請公司女員工趕赴銀行提領轉匯國庫，餘款承諾再分23期繳納，台北分署於是釋放他。
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