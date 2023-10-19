快訊

在地職人／國道紅斑馬為何都是BMW 警車蒐藏達人解密 盧貝松拍戲也找他

傻眼！網購iPhone 15 Pro Max取貨變iPhone 15 Pro？少做1動作險被坑4500元

活千年也難忘！目擊者描述以巴衝突醫院爆炸慘況 小孩身首異處、屍塊四散發臭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情義猶在！前妻越洋匯款300萬搭救 IC聞人付欠稅頭期款免坐牢

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元，行政執行署台北分署認為，林疑匿資產聲請管收，林通知人在英國的前妻火速越洋調頭寸300萬，剩餘款再辦理分期，免卻牢獄之災。

林曾參選過立法委員，是IC電子界的聞人，一度被列為全國第87名「欠稅大戶」。台北分署表示，林自美國矽谷返台定居，經營IC電子產業有成，2010年時出售多筆新北市汐止區的不動產，欠下綜合所得稅、罰鍰共計3072萬元。

台北市國稅局2015年9月通知林繳稅，林置之不理，國稅局於是將欠稅案移送台北分署執行。

台北分署查出，林得知國稅局在追稅，將銀行帳戶存款提領一空或轉匯其他公司、前妻及友人帳戶，台北分署核發禁止命令，他還是以經營公司要招待客戶為由，屢次違反禁止命令。

台北分署月前核發限期履行令，命林姓男子本月17日到台北分署履行或提供擔保，林到案就奢侈消費提出解釋，號稱可以取得美國上市公司股票清償，不過，執行人員卻認為他沒有具體清償計畫，依法留置，向台北地院聲請管收。

林姓男子怕被關，告訴執行人員有心肌梗塞及高血壓，火速聯繫遠在英國陪伴女兒的前妻越洋調度資金300萬元進自己帳戶，請公司女員工趕赴銀行提領轉匯國庫，餘款承諾再分23期繳納，台北分署於是釋放他。

林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元。圖／台北分署提供
林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元。圖／台北分署提供
林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元。圖／台北分署提供
林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元。圖／台北分署提供
圖為欠稅示意圖。圖片來源/ingimage
圖為欠稅示意圖。圖片來源/ingimage

美國 英國 欠稅大戶

延伸閱讀

財政部查稅囤房族 補帶罰2.8億元…五戶以下將列常態性查核

欠稅經「查獲」持有特斯拉 47歲男怕扣車馬上繳清8萬元稅款

替人顧子卻打青3歲男童屁股 喊冤只用「愛的小手」下場要坐牢

先生過世配偶卻無法分到7千萬的夫妻剩餘財產？ 律師：一觀念錯誤就少了幾千萬

相關新聞

性騷大牙二度出庭 黑人陳建州：有機會再跟大家報告

前黑澀會美眉「大牙」周宜霈日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，改告刑事加重誹謗。台北...

歐司瑪涉招攬買賣未上市股票 董事長及總經理等4人聲押禁見

歐司瑪再生能源科技公司（OSEMA）涉嫌招攬買賣未上市股票，台北地檢署昨指揮刑事局偵辦，檢方訊後依涉犯證交法、公司法、商...

PLG高雄鋼鐵人遭疑陸資背景 大股東告媒體吞敗

「黑人」陳建州創辦的PLG職籃聯盟2021年加入高雄17直播鋼鐵人隊，主場設在高雄，上報質疑背後金主有陸資背景，氣得鋼鐵...

台南前議員林阳乙經營賭場牟利 二審仍判6月、沒收436萬確定

台南前議員林阳乙、綽號「二哥」男子2020年1月底至3月間，借用安南區長和路鐵皮屋作為賭場，由二哥出資，雇用黃、陳及廖姓...

情義猶在！前妻越洋匯款300萬搭救 IC聞人付欠稅頭期款免坐牢

林姓男子出售多筆新北市不動產，欠綜合所得稅及罰鍰三千萬元，行政執行署台北分署認為，林疑匿資產聲請管收，林通知人在英國的前...

士林地院前審判長蔡明宏性騷年輕女法官 法評會今建議撤職

士林地方法院法官蔡明宏被控去年底開車載年輕女法官到陽明山，在車上性騷擾，經性騷擾申訴處理評議委員會認定成立性騷擾，送法官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。