嬰兒喝摻毒牛奶全身癱軟送醫 北巿無照保母摻藥傷害判刑1年

無照保母毛姓女子因罹患暴食症、酒精依賴伴有戒斷疾病領有藥物，去年4月竟在9個月大的林姓嬰兒牛奶等食物中，摻入不詳劑量的苯重氮基鹽類藥物，當天下午媽媽接嬰兒回家，發現兩眼無神、全身無力癱軟叫不醒，送醫抽血驗出中毒。士林地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處毛姓女子1年徒刑。

檢方起訴，去年3月25日起，嬰兒家人委託毛女在台北市大同區住處，日間照護9個月大的林姓嬰兒，毛女無專業證照，是臨時托育照護幼兒的保母；4月4日上午10點30分起至當天下午3時許間，涉嫌避免嬰兒哭鬧以減少自己照護心力，在嬰兒的牛奶等食物，摻入不詳劑量苯重氮基鹽類藥物，當天下午3點半，媽媽到毛女住處接小孩，發現嬰兒兩眼無神、全身無力癱軟叫不醒，緊急送往新光醫院救治，醫師抽血檢驗發現嬰兒中毒。

判決指出，毛女曾因暴食症和酒精依賴伴有戒斷疾病，陸續領有苯重氮基鹽類藥物，此藥物為第四級管制藥品，醫師開立處方箋始可領用，非一般人至藥局可購買的成藥，嬰兒的家長均未領有該類藥物，且近期就醫所領藥物無可能造成苯重氮基鹽類藥物中毒症狀，認定僅有毛女有途徑取得藥物，且排除家長事先摻藥進委託沖泡奶粉可能性，奶粉、麵包、幼兒米餅等都從大眾通路購買，也排除藥物存在嬰兒飲食。

毛女辯稱，她沒有將藥物摻入餐食，不知為何中毒。合議庭認定，未滿1歲者無自行吞藥丸能力，身上無明顯藥物注射痕跡，嬰兒攝入藥物途徑，僅有餐食被人摻藥，且醫院抽血藥物篩檢，苯重氮基鹽類藥物陽性數值，已達參考值6倍之高，排除辯護人所稱「偽陽性可能」。