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前女友與新歡KTV嗨唱IG露蹤跡 桃園醋男撂人打爆他

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市21歲男子陳緯忠自前年起，要求邱姓前女友復合未果，曾砸毀邱家汽機車鬧上法院，得知林姓男子正追求邱女更不滿，去年6月間發現邱女IG透露與林在KTV唱歌，陳撂來劉、蘇姓2少年破壞林某機車剎車系統後埋伏，分持匕首、鐵棍砍殺、圍毆林的頭、腿部，讓他差點大失血死亡，陳事後自割雙手報警誣告遭林攻擊；桃園地院審結，將陳依與少年共犯殺人未遂罪判處徒刑8年6月、誣告罪處徒刑5月，得易科罰金，本案可上訴。

判決指出，陳緯忠與邱女之前為情侶，不滿林男追求邱，去年6月9日凌晨透過邱女的IG得知正與林在KTV，氣得聯繫劉、蘇姓少年，陳駕車3人到楊梅區福羚路附近埋伏，陳與2少謀議，先持鉗子破壞林的機車剎車系統，等林無法騎之際，3人分持匕首、77公分長鐵棍等兇器朝林攻擊。當日凌晨4點林欲離開時，陳以雙手架住林的脖子、肩膀，徒手毆打頭部，劉、蘇2少分持匕首、鐵棍則朝林的頭部、腿部往死裡打，導致林右側脛骨骨折、頭部鈍傷合併多處撕裂傷、右大腿開放性傷口等。

陳見林無力反抗，按原計畫欲將林拖上車載至偏遠山區繼續打，突有路人經過且林掙扎，陳等逃離現場，所幸遭圍毆砍殺大失血倒地不起的林男送醫後救回一命。事發後，陳等3人躲到劉少中壢租處，陳持匕首割傷自己雙手，同日下午4點到桃市警楊梅分局草湳派出所捏造林騎乘機車追撞他並對他攻擊，雙方打鬥過程中受傷等事實，基於誣告犯意對林男提傷害告訴。

法院審理時，陳男僅承認傷害，否認殺人未遂並辯稱「我沒有殺人動機，我只是想傷害跟教訓他。」辯護律師也說，雙方無深仇大恨，林男到院時意識清醒無生命危險，況且陳的車上還把西瓜刀，若真有殺意可以下手；劉、蘇2少證稱，陳男叫他們分持匕首、鐵棍朝林的頭部砍及攻擊，雖然規畫時陳無明確講說是要傷害還是要殺掉林，但有說「要把林帶到其他地方繼續打，人死了就丟那邊」。

法官審酌，陳男與林某素不相識，僅因感情糾紛而預謀計畫攻擊林，造成林的身心受創；陳於攻擊林某後，明知林毫無反抗能力且無傷害陳的行為，自殘後對林提告，誤導司法機關調查事實、浪費司法資源，考量陳僅坦承傷害，犯後未達成調解並賠償，量處主文所示之刑。

大溪21歲陳男不滿林男追求邱姓前女友，竟撂2名少年在KTV附近埋伏，分持匕首、鐵棍朝林的頭、腿部攻擊成傷，桃園地院審結判刑。記者陳恩惠／攝影
大溪21歲陳男不滿林男追求邱姓前女友，竟撂2名少年在KTV附近埋伏，分持匕首、鐵棍朝林的頭、腿部攻擊成傷，桃園地院審結判刑。記者陳恩惠／攝影

殺人 司法 KTV

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