高雄73歲老婦犯傷害致死判12年 逃22年因車禍落網

高雄73歲高姓婦人因傷害致死被判刑12年，逃亡高雄躲藏22年，今年8月因車禍重傷住院2個月，前天出院時警方到場查驗身分，高婦兒子一度幫忙隱藏，直到帶回分局按指紋，才確認高婦通緝身分，依規定解送法院歸案。

73歲高婦於今年8月時騎乘兒子名下機車外出，於楠梓區後昌路追撞一輛腳踏車，再撞到分隔島倒地昏迷，就醫發現有顱內出血，在醫院住了兩個月才出院。

當時高婦兒子為隱瞞母親遭通緝，向員警謊報其他親友身分隱藏，警方雖覺得有異，但礙於高婦住院治療中，且無健保卡，未能進一步查證，直至前天高婦辦理出院時，警方隨即前往瞭解，但面對員警詢問時，高婦仍不願表明身分。

警方為進一步查驗，帶著高婦坐著輪椅到楠梓分局進行身分辨識，高婦到分局後察覺情況不妙，縮手、眉頭緊皺，抗拒指紋比對，在警方耐心開導勸說下，逐漸突破高婦心防。