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涉好油案「許哲賓疑是網軍頭？」法務部長蔡清祥：若涉及不法依法嚴辦

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分。蔡清祥列席，他會前接受媒體聯訪被問到國民黨前黨工許哲賓涉協助「Linbay好油」自導自演恐嚇案，傳出許哲賓好像有上千組臉書帳號，蔡清祥表示桃園地檢署積極偵辦中，如果利用帳號做不法的行為，檢方會依法辦理；至於許哲賓在本案是否扮演網軍頭角色，蔡清祥說，只要涉及不法，一定會依法嚴辦。

對國民黨立委馬文君涉嫌潛艦洩密，目前檢方偵辦狀況，蔡清祥則表示，檢方依法進行。士林地檢署對林杏兒提起當選無效之訴，一審敗訴。士檢主張收發人員代收不具送達效力，台灣高等法院認為，收發人員有權為地檢署收受文書而生送達效力，因檢方晚上訴1天，裁定駁回上訴確定，蔡清祥說他已督導台灣高等檢察署了解事實真相。

立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，法務部長蔡清祥（中）出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，法務部長蔡清祥（中）出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，法務部長蔡清祥（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，法務部長蔡清祥（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，法務部長蔡清祥（右）出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會今天繼續審查民國113年度中央政府總預算案關於法務部及所屬主管收支部分，法務部長蔡清祥（右）出席。記者邱德祥／攝影

蔡清祥 國民黨 Linbay好油

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