航空公司老總婚外情 小三賠2次不怕...傳訊「老公我要愛馬仕」
已婚的本國籍航空公司國外分公司總經理和任職於外商公司顧問的女子發生婚外情，兩人互相稱呼老公、老婆，小三還傳訊「老公我要買愛馬仕」、「我要勞力士」，正宮得知後不滿提告，要求小三賠償100萬元，台北地方法院判小三應賠償20萬元，可上訴。
人妻主張，小三和丈夫曾在清晨通話長達23分鐘，傳送機場、躺在床上的獨照、淚眼汪汪的照片給丈夫，並傳訊「我比較可愛吧」、「我要勞力士」、「老公我要買愛馬仕」、「你喜歡我叫你老公哦？」丈夫再回傳「我要叫妳老婆」。
人妻指出，小三還說過「我想要吃」、「你跟誰一起睡覺」來挑逗丈夫，極為親密、曖昧，並持續互傳照片讓對方了解行蹤，兩人對話盡顯男女朋友間鬥嘴、吃醋，哄女友開心的互動，請求賠償100萬元。
小三反駁，人妻故意拿對話誤導法院，製造兩人有男女間曖昧不明的假象，她自拍照片中神情哀傷，且衣著整齊，沒有任何挑逗意涵，且對話是朋友間互相閒聊、溝通一般正常社交對話，沒有侵害人妻權益。
台北地院根據相關LINE對話紀錄，認定小三和有婦之夫互稱老公、老婆，並索取高價禮品，在深夜詢問「你跟誰一起睡覺？」關心男方的行蹤，兩人對話與男女交往時鬥嘴、吃醋舉止一致，被告辯稱僅為一般朋友閒聊，洵難採信。
判決指出，小三明知男方是已婚有配偶者，且先前已被人妻提告2次並判賠確定，理應謹守正常社交分際，避免與男方持續不當交往，但小三卻仍未避嫌，持續頻繁與男方聯繫，舉止已逾社會所能容忍的範圍，審酌後判賠20萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言