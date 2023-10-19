航空公司老總婚外情 小三賠2次不怕...傳訊「老公我要愛馬仕」

已婚的本國籍航空公司國外分公司總經理和任職於外商公司顧問的女子發生婚外情，兩人互相稱呼老公、老婆，小三還傳訊「老公我要買愛馬仕」、「我要勞力士」，正宮得知後不滿提告，要求小三賠償100萬元，台北地方法院判小三應賠償20萬元，可上訴。

人妻主張，小三和丈夫曾在清晨通話長達23分鐘，傳送機場、躺在床上的獨照、淚眼汪汪的照片給丈夫，並傳訊「我比較可愛吧」、「我要勞力士」、「老公我要買愛馬仕」、「你喜歡我叫你老公哦？」丈夫再回傳「我要叫妳老婆」。

人妻指出，小三還說過「我想要吃」、「你跟誰一起睡覺」來挑逗丈夫，極為親密、曖昧，並持續互傳照片讓對方了解行蹤，兩人對話盡顯男女朋友間鬥嘴、吃醋，哄女友開心的互動，請求賠償100萬元。

小三反駁，人妻故意拿對話誤導法院，製造兩人有男女間曖昧不明的假象，她自拍照片中神情哀傷，且衣著整齊，沒有任何挑逗意涵，且對話是朋友間互相閒聊、溝通一般正常社交對話，沒有侵害人妻權益。

台北地院根據相關LINE對話紀錄，認定小三和有婦之夫互稱老公、老婆，並索取高價禮品，在深夜詢問「你跟誰一起睡覺？」關心男方的行蹤，兩人對話與男女交往時鬥嘴、吃醋舉止一致，被告辯稱僅為一般朋友閒聊，洵難採信。