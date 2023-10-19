五孫嬤樁腳替鄉代候選人買2票 二審因這理由獲緩刑免關

彰化縣芳苑鄉七旬陳姓婦人在去年選舉時，被控替彰化縣芳苑鄉代候選人謝武君買票，買票對象為謝姓選民父子，以一票1000元的代價交付2000元，陳婦起初辯稱是受謝指示，後來翻供辯稱是因謝武君曾協助她找回丈夫，所以幫忙買票，一審判陳1年6月徒刑，二審審酌陳婦年事高、有心臟疾病、無前科，改判緩刑4年、公益捐15萬元。

判決指出，七十多歲的陳姓婦人是彰化縣芳苑鄉民代表候選人謝武君的樁腳，陳婦被檢方查出，涉嫌在去年11月22日下午4時許，在謝姓鄉民的住家外面，以一票1000元為代價，交付2000元，向謝姓鄉民父子買票。

檢方接獲檢舉後，將謝武君與陳婦都依違反選罷法起訴，移審彰化地院，不過謝武君始終否認犯案，辯稱沒有交付賄款給陳婦，陳婦在警詢時先說賄款3000元是由謝武君交付，後來又在檢方訊問時改口，辯稱交付的2000元都是自己所有，還稱謝武君過去曾經幫忙她找過丈夫，有欠謝武君人情，所以才幫忙買票。

一審時認定，無證據顯示謝武君交付賄款，指示陳婦幫忙買票，判謝武君無罪，但陳婦被謝姓鄉民父子指證歷歷，依違反選罷法，判刑1年6月、褫奪公權3年。