留言台中議員粉專「X你娘」 法官判無罪理由：非無端謾罵

台中郭姓市民針對台中市議員王立任質詢衛生局疫苗短缺一事，在王臉書粉專留言稱「打拚三小，去找狗官陳時中補足差額5萬劑」，並罵「靠夭、Ｘ你娘」等，經王提告公然侮辱；法院勘驗發文，認為郭言詞雖低俗，但確實評論公共議題非無端謾罵，判他無罪，可上訴。

檢方起訴指出，郭男2022年5月30日在議員王立任的臉書粉絲專頁「王立任- 任真打拚

」的PO文下留言說「打拚三小，去找狗官陳時中補足差額5萬劑，靠夭三小！」及「台中市的兒童疫苗一劑都不能少！Ｘ你娘勒蠢貨」等語，涉嫌公然侮辱。

台中地院審理時，郭男不否認留言，但堅決否認公然侮辱，辯稱王立任把他在議會質詢的內容放在平台上讓大家評論，他只是表達衛福部給台中的疫苗還剩短缺5萬劑，疫苗是國家政策可受公評之事。

郭還說，留言是針對王質詢的問題發言，他的意思是中央撥付給地方疫苗不足短缺，不應該刁難台中市衛生局長。

法院勘驗發文、王立任在議會質詢影片，認為郭男留言確實是就疫情期間，孩童施打疫苗的公共議題評論，其中雖然夾雜「打拚三小」、「靠夭三小」、「Ｘ你娘勒蠢貨」等較主觀且粗鄙、不雅詞彙，可能讓王看了心感不悅。

但法院認為，從文章、留言整體脈絡，加上郭男是台中市民身分，其留言主要表達認同台中衛生局長在質詢過程中提及疫苗短缺的事情，而對王質詢局長未盡快施打疫苗，表示不贊同的意見。