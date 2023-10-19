聽新聞
test
0:00 / 0:00
留言台中議員粉專「X你娘」 法官判無罪理由：非無端謾罵
台中郭姓市民針對台中市議員王立任質詢衛生局疫苗短缺一事，在王臉書粉專留言稱「打拚三小，去找狗官陳時中補足差額5萬劑」，並罵「靠夭、Ｘ你娘」等，經王提告公然侮辱；法院勘驗發文，認為郭言詞雖低俗，但確實評論公共議題非無端謾罵，判他無罪，可上訴。
檢方起訴指出，郭男2022年5月30日在議員王立任的臉書粉絲專頁「王立任- 任真打拚
」的PO文下留言說「打拚三小，去找狗官陳時中補足差額5萬劑，靠夭三小！」及「台中市的兒童疫苗一劑都不能少！Ｘ你娘勒蠢貨」等語，涉嫌公然侮辱。
台中地院審理時，郭男不否認留言，但堅決否認公然侮辱，辯稱王立任把他在議會質詢的內容放在平台上讓大家評論，他只是表達衛福部給台中的疫苗還剩短缺5萬劑，疫苗是國家政策可受公評之事。
郭還說，留言是針對王質詢的問題發言，他的意思是中央撥付給地方疫苗不足短缺，不應該刁難台中市衛生局長。
法院勘驗發文、王立任在議會質詢影片，認為郭男留言確實是就疫情期間，孩童施打疫苗的公共議題評論，其中雖然夾雜「打拚三小」、「靠夭三小」、「Ｘ你娘勒蠢貨」等較主觀且粗鄙、不雅詞彙，可能讓王看了心感不悅。
但法院認為，從文章、留言整體脈絡，加上郭男是台中市民身分，其留言主要表達認同台中衛生局長在質詢過程中提及疫苗短缺的事情，而對王質詢局長未盡快施打疫苗，表示不贊同的意見。
法院指出，郭男詞彙強烈情緒抒發，或屬低俗不當，但和個人修養層次有關，終究和無端恣意謾罵不同，也非以毀損王的名譽為唯一目的，因此難認他出於羞辱、嘲笑或其他表示足以貶損王名譽、評價的意思，判郭無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言