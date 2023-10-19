Routine Fitness健身房無預警倒閉！負責人仍神隱 北市開罰6萬

北市法務局上午發布消費警訊，寰邦公司在北市大同區Routine Fitness健身房，今年6月間無預警歇業，經北市府要求說明課程退費及協助消費者取回置物櫃私人物品，寰邦卻持續神隱，涉違反消費者保護法、勞動基準法，北市府開出2張罰單，共罰6萬元；北市府至今已受理消費申訴131件、勞資爭議56件。

北市主任消保官楊麗萍指出，寰邦公司無預警歇業，就消費者所購買之教練課程未退款，北市府7月間透過金融監督管理委員會函轉銀行公會轉知各銀行，協助刷卡消費者處理後續信用卡爭議帳款申請事宜，及充分告知持卡人於申請流程上應有之權益；迄今受理消費申訴案131件。

法務局表示，寰邦公司今年6月20日無預警宣布停業，北市府體育局及消保官旋於當日派員赴營業場所查核，6月30日召開第1次調查會議，要求業者於7月5日前說明協助會員取回置物櫃中私人物品之途徑。

另外，7月10日法務局要求提供門市遙控器及開啟鐵捲門等以利消費者及員工取回個人物品，但寰邦對於如何協助會員取回私人物品皆未說明，也未出席北市府8月24日所召開第2次調查會議，罔顧消費者權益且規避市府調查，北市體育局業依消費者保護法第57條規定裁罰3萬元。

勞動局指出，目前已受理勞資爭議案56件，爭議事由包括雇主未給付非自願離職證明、工資、加班費、預告工資、資遣費等，寰邦公司也未出席勞資調解會，調解不成立。

由於勞工申請歇業事實認定，勞動局認定自7月24日歇業屬實，輔導勞工向勞保局申請工資及資遣費等墊償，並針對違反勞基法實施勞動檢查，但寰邦公司仍規避檢查，已依勞動基準法第80條、第80條之1第1項規定處以罰款3萬元。