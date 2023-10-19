貸款戶招待搭私人飛機大馬打高球 兆豐金前董座蔡友才判刑6月

兆豐金前董事長蔡友才涉嫌在2011年擔任兆豐金董事長期間，與時任兆豐銀行敦南分行經理陳世明接受客戶招待，搭乘私人飛機前往馬來西亞打高爾夫球，與陳世明都依銀行法起訴，台北地院今天判蔡、陳各有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，2人犯罪所得1萬9000元、1萬5000元沒收。可上訴。

檢察官依銀行法第35條「銀行負責人及職員不得以任何名義，向存戶、借款人或其他顧客收受佣金、酬金或其他不當利益」起訴蔡、陳2人，法條規定，違法最高可判3年有期徒刑、拘役或科或併科500萬元以下罰金。

檢察官指控說，台灣海路運輸集團負責人蘇信吉為籌措向韓國定作購置大型新船舶所需的資金，2010年2月起，以集團旗下 「A Duckling Corporation」及 「C Whale Corporation」等境外公司名義向兆豐銀行貸款，有部分金額無須提供擔保，即獲准核貸。

檢方偵查統計，台灣海路運輸集團總計向兆豐銀貸款美金1億2240萬元，2012年底卻因業績下滑出現逾繳，至2013年6月，有9666萬美元認列為呆帳。

檢方調查，2011年10月8日兆豐銀放款期間，蔡友才明知蘇是授信客戶，仍接受招待以實地訪查集團設於馬來西亞的特殊鑽油平台，利用勘察海上油礦開採計畫名目，帶著妻子、秘書、陳世明、陳的未成年姪女搭私人飛機前往馬來西亞沙巴的亞庇地區旅遊，入住亞庇香格里拉「莎利雅」度假酒店。

蘇信吉還被指帶著蔡友才等人前往酒店附屬的「達利灣」高爾夫球場球敘，隔日再搭乘私人飛機返台，全程花費由蘇信吉買單。

蔡友才親友偵查中辯稱，海洋油廠開發案規模大，為了方便直接鳥瞰才會搭乘私人飛機前往，蔡友才親自考察是因重視開發案。