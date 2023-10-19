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新北虐貓「茶茶案」定讞 虐待動物犯罪入獄第一人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

2021年新北市虐貓致死「茶茶案」，因手法殘忍，引起社會關注。律師呂秋遠在臉書表示，茶茶案判決終於定讞。黎姓被告身份轉為受刑人，已經入獄服刑。黎姓男子是虐待動物犯罪被判入獄的第一人。

2021年8月17日，新北市黎姓男子和前女友爭吵後，涉嫌凌虐飼養的虎斑貓「茶茶」逼前女友回家。不但以傘、棍子追打貓，甚至關籠用滾水澆灌。他傳影片給前女友，恐嚇「見你一次砍你一次」。「茶茶」經熱心民眾救出後送醫，11天後仍不治。

呂秋遠說，雖然只是有期徒刑7月，但不得易科罰金，必須入獄，還要另外繳交25萬元的罰金。從2021年8月到現在，歷時2年，希望往後所有人都能記得，法院對於虐待動物，已經愈來愈嚴格，被告是有可能被關的。願台灣不再有任何虐待動物的行為。

喧騰一時的年新北市虐貓致死「茶茶案」，終於定讞，施暴的黎姓男子入監服刑。圖／取自PTT
喧騰一時的年新北市虐貓致死「茶茶案」，終於定讞，施暴的黎姓男子入監服刑。圖／取自PTT

女友 虐待動物

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