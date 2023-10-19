新北虐貓「茶茶案」定讞 虐待動物犯罪入獄第一人

2021年新北市虐貓致死「茶茶案」，因手法殘忍，引起社會關注。律師呂秋遠在臉書表示，茶茶案判決終於定讞。黎姓被告身份轉為受刑人，已經入獄服刑。黎姓男子是虐待動物犯罪被判入獄的第一人。

2021年8月17日，新北市黎姓男子和前女友爭吵後，涉嫌凌虐飼養的虎斑貓「茶茶」逼前女友回家。不但以傘、棍子追打貓，甚至關籠用滾水澆灌。他傳影片給前女友，恐嚇「見你一次砍你一次」。「茶茶」經熱心民眾救出後送醫，11天後仍不治。