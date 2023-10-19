鮑魚聞人鍾文智 被銬電子腳環

連一鮑魚前董事長鍾文智（左）二審被依證券交易法判刑，高等法院昨臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳環科技設備監控。記者邱德祥／攝影 連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作揚子江、超級、明輝、特藝石油ＴＤＲ（台灣存託憑證），台灣高等法院認定ＴＤＲ是受證券交易法規範的有價證券，判刑十七年六月，沒收四億四千多萬元不法所得。鍾曾兩度冒用他人護照赴柬埔寨，且重大經濟要犯朱國榮上月棄保潛逃，高院昨臨時傳鍾訊問，裁定施以電子腳環科技設備監控。

法官昨詢問鍾文智的家庭狀況及為何二度冒用他人護照赴柬埔寨？鍾稱，他現為盈瑞證券投資顧問公司員工，負責太陽能等電廠併購，因訴訟需要用錢，想處理十年前在柬國投資資產，但法院拒絕他請假，為賣領資產才「二出二進」。

律師黃炫中主張鍾被限制出境出海，每周一、四、六要到派出所報到，也有五千萬元交保金，配戴電子手環、腳環貶損名譽權、自由權與健康權，因鍾有心臟病，擔心電子設備電流影響健康權，鍾長乾癬，醫生囑咐要多泡溫泉，不能泡溫泉妨害自由權，且電子手環不名譽，反對增加處分。

合議庭裁定，昨天至明年十月十七日，鍾文智應受電子腳環科技設備監控，仍須至派出所報到並不得出境。

法官表示，不可否認監控會造成一定侵害，但比起要達成有效監控，應增加處分，以「侵害泡溫泉自由權」抗辯難服人，並解釋電子腳環防水，電流與Apple Watch差不多。昨傍晚廠商替鍾安裝腳環。