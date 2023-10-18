美豬變加豬8千餘公斤流向6縣市61業者 桃檢分案調查了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市衛生局近日再度接獲陳情，玉釩食品公司桃園分公司有進口美國豬肉，但出貨卻標示不實，前往稽查發現，玉釩提供給下游業者的產品報價單將產地標為「加拿大」，至少8千500公斤美豬出貨給6縣市61家業者提供自助餐、便當店及企業員工餐廳使用，桃園地方檢署近日已剪報分「他」案調查，主動由打擊民生犯罪專組檢察官指揮司法警察朝「商品虛偽標記」等罪偵辦中。

桃園市衛生局本月13日據報，會同衛福部食藥署分別前往「玉釩食品有限公司桃園分公司」稽查，發現業者今年3至10月出貨的2項產品，雖然外包裝標示原產地為美國，但進一步追查下游業者卻發現，玉釩食品提供下游業者的產品報價單（型錄），以及出貨單原料產地竟然標示「加拿大」，已觸犯刑法第255條的商品虚偽不實致他人陷於錯誤之行為。

桃市衛生局14日繼續至玉釩食品桃園分公司位於桃園市的下游33家業者稽查，發現玉釩公司有2項美國豬肉產品的出貨單註記為加拿大，分別是「豬腳圓切片5片／斤-12Kg／箱（可愛家）加拿大」、「豬腳圓切片4片／斤-12Kg／箱（可愛家）加拿大」，初步統計涉嫌洗標的美豬共有711箱、總重8532公斤，分布於桃園、雙北、台中及新竹縣市等北部6縣市共計有61家業者，致使下游業者誤認該項豬肉產品原產地為加拿大。

桃市衛生局日前至玉釩食品桃園分公司稽查，發現進口美豬出貨給下游業者時，產地卻標示為加拿大，涉嫌洗標，桃園地方檢察署近日已簡報分案調查。圖／桃園市衛生局提供
桃市衛生局日前至玉釩食品桃園分公司稽查，發現進口美豬出貨給下游業者時，產地卻標示為加拿大，涉嫌洗標，桃園地方檢察署近日已簡報分案調查。圖／桃園市衛生局提供
桃市衛生局日前至玉釩食品桃園分公司稽查，發現進口美豬出貨給下游業者時，產地卻標示為加拿大，涉嫌洗標，桃園地方檢察署近日已簡報分案調查。圖／桃園市衛生局提供
桃市衛生局日前至玉釩食品桃園分公司稽查，發現進口美豬出貨給下游業者時，產地卻標示為加拿大，涉嫌洗標，桃園地方檢察署近日已簡報分案調查。圖／桃園市衛生局提供

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