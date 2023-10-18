美豬變加豬8千餘公斤流向6縣市61業者 桃檢分案調查了

桃園市衛生局近日再度接獲陳情，玉釩食品公司桃園分公司有進口美國豬肉，但出貨卻標示不實，前往稽查發現，玉釩提供給下游業者的產品報價單將產地標為「加拿大」，至少8千500公斤美豬出貨給6縣市61家業者提供自助餐、便當店及企業員工餐廳使用，桃園地方檢署近日已剪報分「他」案調查，主動由打擊民生犯罪專組檢察官指揮司法警察朝「商品虛偽標記」等罪偵辦中。

桃園市衛生局本月13日據報，會同衛福部食藥署分別前往「玉釩食品有限公司桃園分公司」稽查，發現業者今年3至10月出貨的2項產品，雖然外包裝標示原產地為美國，但進一步追查下游業者卻發現，玉釩食品提供下游業者的產品報價單（型錄），以及出貨單原料產地竟然標示「加拿大」，已觸犯刑法第255條的商品虚偽不實致他人陷於錯誤之行為。