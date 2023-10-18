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前科男偷車持刀還想搶 法官這回判他3年半

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

43歲男子吳芳慶去年11月間，遭地下錢莊逼債，雖然有工作仍入不敷出，於是重操舊業，先偷機車代步，隨機尾隨午後返家的邱姓OL進入社區地下停車場，然後以水果刀要脅女子給他幾千元，後經女方央求不要作惡，問他是否遇上困難？吳嫌聽聞後收手離去，桃園地方法院日前審結，將吳嫌依竊盜強盜未遂等罪分別判處徒刑6月、得易科罰金，以及3年，本案仍可上訴。吳嫌另案於新竹監獄服刑中。

判決指出，有多次搶奪、竊盜前科的吳芳慶，去年11月7日犯案前，先於桃市楊梅區武營街以慣用的自備鑰匙竊得機車代步，隨即四處亂逛，當天下午3點，行經楊梅區高鵬二街巷內社區時，正巧身著套裝、高跟鞋的OL也騎車返家，吳嫌因此騎著機車尾隨她進入社區的地下停車場，手持水果刀指向OL的腰際，再伸手拿取OL放置在機車上的公事包，要求她交出現金；經OL哀求，問他是否遇上困難？吳聽勸，不想一錯再錯於是收手，未取任何財物即騎車離去。

OL出庭證稱，「當時吳嫌拿刀在我腰間，要我給他幾千元，刀子距離我約5至10公分；當時停車場內只有我和嫌犯，沒有其他人，當下我很害怕，吳嫌又說『他身上有刀』，讓我不敢抗拒，當天我穿高跟鞋沒辦法跑，我一直求『不要這樣』，問他是否遭遇困難，要讓被告改變心意，我怕他傷害我，我不敢動也不敢喊，根本沒辦法抗拒」。

法院審理時，吳嫌辯稱「持刀時雙方有4步之遙，伸手碰不到對方，當他靠近要拿公事包時刀子已經收起」等語，但法官認為吳嫌在孤立封閉的地下停車場持水果刀靠近OL，身型既高大又持水果刀，依現場環境狀況，OL處於孤立無援之境，依一般社會通念，已使OL難以抵抗，強盜犯行勘以認定。

法官審酌，吳姓被告前有強盜、搶奪及竊盜等多筆財產犯罪科刑紀錄，於案發當時有正當工作，因面臨債務問題，鋌而走險而為持刀強盜犯行，考量犯罪手段、所生損害、犯後態度、智識能力及生活狀況等情狀，分別量處如主所示之刑，並就竊盜部分諭知易科罰金。

有強盜、搶奪前科的男子吳芳慶，去年11月7日下午騎著贓車，尾隨返家的OL進入社區地下停車場，持刀要求給幾千元，桃園地方法院審結，將吳嫌依竊盜、強盜未遂等罪，分別判處徒刑6月及3年。本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
有強盜、搶奪前科的男子吳芳慶，去年11月7日下午騎著贓車，尾隨返家的OL進入社區地下停車場，持刀要求給幾千元，桃園地方法院審結，將吳嫌依竊盜、強盜未遂等罪，分別判處徒刑6月及3年。本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

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