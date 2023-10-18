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屏東車城鄉長被控找樁腳買票 檢提當選無效一、二審均敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

屏東車城鄉長陳政雄樁腳被控去年大選以買票1000元為陳買票，刑事部分檢方認為陳罪證不足不起訴，屏檢仍認為陳與樁腳有犯意聯絡，提起當選無效之訴，一審屏東地院認為檢方所提證據不足，判陳當選有效，檢方不服上訴，今高雄高分院宣判駁回檢方上訴，陳政雄當選有效確定。

陳政雄去年大選陳獲得2826票當選鄉長，但檢方發現大選期間，幫陳政雄輔選的林姓樁腳，涉嫌提供10萬元給張姓樁腳，張拿到錢後，去年11月17日下午3時許，再將10萬元交給劉姓男子，劉又將其中2萬1000元交給潘男，潘男則以每票1000元價碼，拜託蔣姓男子將票投給陳政雄。

屏東檢警獲報後展開偵辦，刑事部分陳政雄獲不起訴處分，但檢方認為樁腳買票應為陳政雄授意，依違法選罷法等規定對陳政雄提起當選無效之訴。

屏院審理時，法官依據林姓、張姓、劉姓樁腳等人證詞，發現被控賄選的張姓樁腳，為陳政雄競爭對手的堂兄，若陳授意樁腳買票，應不會找張姓樁腳協助。

法官另比對張姓樁腳與林姓、劉姓樁腳等人證詞，認為張男說法與其他人供詞出入大，張、林兩人並未於拜票時相遇，何況談論到由張幫忙陳政雄買票的情況，因張男供詞不一致，檢方也未提出張男買票為陳政雄授意的證據，判檢方敗訴，陳政雄當選有效。

屏檢不服上訴，高雄高分院今下午宣判，合議庭見解與一審一致，駁回檢方上訴確定。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

樁腳 屏東 大選 當選無效 選罷法

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