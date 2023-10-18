熱水澆醒再持刀刺死夫 台南婦「這主張」未獲採納仍判13年

33歲王姓婦人與39歲陳姓丈夫感情不睦，去年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將他送醫不治。王婦雖主張長期遭家暴，法官依現有證據調查，仍難認定她長期受暴婦女或因受暴而罹患身心疾病，僅就自首減刑，認她犯殺人罪判13年。

台南地院指出，王婦認罪，且有相關證人證詞及相關證據資料佐證，犯行明確。且她於警察到場後，主動坦承其殺人犯行且接受裁判，依自首規定減刑。

台南地院表示，王婦夫妻於交往期間有肢體衝突1次，且於婚後王婦甫生產完，雙方就屋內擺設有所爭執，其後無其他家庭暴力的通報紀錄，且依王婦所述，本案導火線前年6月12日動粗事件。王婦於去年5月9日雖就醫診斷罹患適應障礙症，疑似創傷後壓力症候群，但距離案發後近1年。

然而，雙方於婚姻關係存續期間，縱因意見不同有所爭執，平日感情也非和睦，或於案發前數日王婦有遭被害人毆打情事，但依其證據調查結果，仍難認定王婦是長期受暴的婦女或因受暴而罹患身心疾病。

台南地院審酌，王婦所為不僅剝奪丈夫生命權，更造成丈夫家屬巨大且難以弭平精神創痛，以及1名幼子頓失父親，犯行罪責深重。同時，考量王婦無前科，犯後坦認犯行，迄未獲得丈夫家屬原諒，兼衡去年5、6月間患有適應障礙症等一切情狀，依法量處其刑。

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