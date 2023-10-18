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明揚大火10死、惡鄰凶殺夫妻案 犯保協會第一時間介入保護

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

上月南部地區高雄市、屏東縣分別發生駭人聽聞的惡鄰凶殺夫妻命案、明揚工廠大火10死案，犯保協會立即應對；法務部保護司副司長林秀敏今天表示，協會平時有就重大災難案進行演練，才有辦法第一時間介入保護。

林秀敏說，犯保屏東分會平時於外部督導會議時已就「重大災難性被害案件」進行多次分組演練與沙盤推演，才有辦法在第一時間獲悉後，即動員專任人員及志工前往屏東榮民總醫院、屏東基督教醫院、寶建醫院關懷。

她說，專業志工在陪同過程中，傾聽家屬需求、提供情緒支持，也適時告知權益資訊於是獲得被害人及家屬的信賴。

犯保協會高雄分會主任吳瓊華處理高雄市苓雅區惡鄰凶殺夫妻2死命案，她表示，這件慘案是「1個被害案件、2個被害人、3個家庭、10位被害人家屬」，她們獲悉新聞報導後，也立即啟動協助機制。

吳瓊華說，高雄分會聯絡轄區保護官提供資料並與法醫聯絡，確認相驗時間，分會從情緒支持、心理創傷、法律協助、補償申請、協助扣押、即時轉介提供全方位的協助面向；她說，被害人的權益保障絕非單一機構得以完善，必須透過專業化的模式整合跨專業、跨部門協力，才能讓被害家庭得到真的需要。

犯保協會執行長陳建頴說，2021年至2022年犯保協會服務的人次為11萬0172和10萬1709，他有信心不久後服務將增至32萬人次。

法務部參事林嚞慧表示，自2020年起全國地檢署已進用6名公職臨床心理師，2021年再增編心理師、社工師，全國合計有69名專業人力，法務部了解柔性司法對司法保護對象具重要性，將深化各項司法保護工作。

犯保協會高雄分會主任吳瓊華。記者王聖藜／攝影
犯保協會高雄分會主任吳瓊華。記者王聖藜／攝影
法務部保護司副司長林秀敏。記者王聖藜／攝影
法務部保護司副司長林秀敏。記者王聖藜／攝影
屏東縣明揚國際工廠上月發生大火造成10人死亡。圖／聯合報系資料照片
屏東縣明揚國際工廠上月發生大火造成10人死亡。圖／聯合報系資料照片

屏東縣 司法 法務部 命案 心理師 情緒 火災

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