酒駕闖平交道「直撞太魯閣號」 台鐵初估向肇事駕駛求償2400萬

台鐵一列401次太魯閣號8月21日行駛至花蓮秀林佳民村平交道時，遭一輛酒駕小客車從側身撞擊，車輛嚴重受損，台鐵局今召開會議，初估涵蓋運、工、機、電損失金額超過2400萬元，後續待各單位精算確切金額後，將向肇事者求償，若當事人未在2年內償還，將採取法律途徑。

台鐵401次太魯閣號今年8月遭一名酒駕林姓男子開車攔腰撞上，影響26列次誤點950分鐘、約8300名旅客，所幸車上370名旅客無人受傷，當時初步評估列車有漏水漏油狀況，已無法正常運作，事後檢查發現該輛太魯閣號毀損嚴重，加上部分原料需重新採購，也影響台鐵營運。

台鐵局表示，今天上午針對酒駕汽車撞太魯閣號事故損失召開相關會議，初步計算金額涵蓋運務、工務、機務及電務，總計約2400萬元，其中以車輛損壞的機務佔最大宗，其他還包括路線檢查、平交道設施檢修、影響營運等項目，後續待各單位精算確切金額後，將向肇事者求償，若當事人未在2年內償還，將到法院採取法律作為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康