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攜2歲兒尋短未遂又家暴 男子遭判刑共5年5月

中央社／ 台北18日電

陳姓男子被控打傷2歲兒子，又因工作與感情不順，帶著兒子尋短獲救。二審今天考量他因管教原因傷人以及改口坦承犯行，依傷害罪判4月、殺人未遂判5年1月，可上訴。

全案緣於，新北巿一名陳姓父親於民國109年7月間租屋處帶2歲兒子尋短，因陳姓父親曾向友人表明死意，友人及時報案，警消獲報到場熄滅炭火，並將父子送醫救治而倖免於死。

判決指出，陳姓男子因工作與感情不順，心情低落，決定尋短結束自身性命，陳男明知同住的兒子年僅2歲，對於一氧化碳的承受度較成年人為低，且可預見租屋現場僅有他與兒子，沒有其他人員可及時介入阻止，兒子吸入過量一氧化碳而致死的可能性很高。陳男於109年7月7日晚間10時許尋短。

此外，陳男在尋短前涉對兒子家暴，使兒子受有雙臉頰、右耳多處瘀傷、臀部大片瘀傷等傷害。

一審法院對陳男，依傷害罪判刑6月；殺人未遂判刑5年2月。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。

二審合議庭審理後，認為陳男被控傷害部分，原判決疏未考量是因管教原因而下手，量刑因子不同，改判4月徒刑；另殺人未遂部分，陳男上訴後改為坦承犯罪（原審否認犯罪），因量刑因子也有不同，因此改判5年1月。全案可上訴。

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