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檢控林杏兒當選無效失利「保住議員席位」 蔡碧仲：要求注意時效
國民黨前中常委蕭景田涉賄助國民黨台北市議員林杏兒當選，士林地檢署對林提當選無效之訴一審敗訴，今年8月8日上訴，二審日前裁定駁回，林保住議員席位；法務部政務次長蔡碧仲今天表示，將要求各地檢署注意時效。
士林地檢署對林杏兒提起當選無效訴訟，一審判決駁回，士檢提上訴，台灣高等法院審理認為，原判決2023年7月18日即合法送達，上訴期限8月7日屆滿，檢方卻在8月8日才提出上訴，本月11日裁定駁回，全案確定。
蔡碧仲今天說，士林的案件士林地檢署於收判之後，正詳研判決，後續會進行適當的處置。
蔡碧仲也表示，法務部會要求各地檢署將來在處理一些類似的案件時，都要注意到時效，也會督請高檢署詳細調查相關流程，以避免類似的情況再發生。
關於士林地檢署提當選無效訴訟因「程序」而敗訴，法務部昨天要求台灣高檢署督導士林地檢署查明；士林地檢署發聲明表示，院、檢對上訴起算日期認知不同，除深入研議裁定，也會對收判過程調查，依高檢署指示釐清責任。
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