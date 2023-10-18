僅高職畢業…男以「林醫師」名義收費看診 違反醫師法遭起訴

有違反醫前科前科的林男只有高職畢業，卻在外「林醫師」名義幫民眾收費看診，又因行醫缺藥，前往已歇業婦產科搬走廢棄藥物及醫療器材，遭彰化檢方依違反醫師法起訴。

依彰化地檢署今天公布起訴書，沒有合法醫師資格，僅高職畢業的林男，曾因違反醫師法、偽造文書等罪遭判

刑1年5個月，並於民國110年1月1日執行完畢。檢方查出，林男出獄後直到112年7月，又以「林醫師」、「林老師」名義，幫民眾看診收費。

林男從事醫療行為需使用大量藥品，還自行前往1間已歇業婦產科診所，將廢棄藥品及醫療器材搬回住處存放

，待幫民眾看診時再開藥或使用醫療器材。檢警獲報在林男住所查獲大量藥品及針頭，全案依法送辦。

另外，林男108年假扮醫師遭檢警調查時，還冒用同居人陳女前夫名義，在法院搜索票及地檢署拘票等文件簽名及捺指印，經當事人查覺有異提抗告，林男才被揭穿假冒他人身分應訊。檢方以林男假扮醫師收費看診行為違反醫師法規定，依法提起公訴。