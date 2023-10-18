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熱水澆醒再持刀刺死丈夫 台南婦聲淚俱下向婆婆致歉…仍判13年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

33歲王姓婦人與39歲陳姓丈夫感情不睦，去年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將他送醫不治，王婦聲淚俱下向婆婆致歉，指沒想到與先生用這種形式結束，卻因此傷了另個媽媽的心。台南地院下午判她13年，她聽判後表示一定會上訴。

王婦表示，當時只想讓先生親身體驗他所造成的痛。她說，雖然現在公婆是法定監護人，但法官判她一個月探視一次，太少了，已向法院聲請探視頻率，至少服刑前能多與兒子相處，畢竟兒子才3歲而已。

台南地院審理過程，死者母親及弟弟都到庭關心進度，最後在言詞辯論庭上，委由律師代為表示意見。家人質疑王婦對案情避重就輕，把責任都推給死者，把死者形塑成家暴加害者，不但不符事實，也令死者家人感受更差；如今王婦將過錯推到死者身上，令家屬無法接受，建議法官從重量刑。

案發後，死者父母向台南地院聲請停止媳婦對未成年人孫子親權，改由死者父母作為未成年人的監護人。經法官裁定，王婦對未成年兒子親權應予全部停止，且由阿公及阿媽作為法定監護人。

合議庭審理時，對王婦案發當時持熱水壺澆淋丈夫、持刀刺殺先生等動機、心態及其相關位置、過程詳加詢問，也對其說詞深入追問，期能還原當時「到底發生什麼事？」。勘驗王婦所指案發多日前，聲遭死者打傷左臉頰、嘴角、脖子等部位瘀傷照片。

審判長依法醫鑑定報告指出，死者致命傷口在右邊第7肋骨刺入，傷口10.5公分，由右往左、由上往下、由前往後刺入，依水果刀刃4.8公分，造成二倍長傷口，且刀刃長18.6公分，傷口深度至少18.5公分，形同整支刀刃插入。

經追問下，王婦才說，應該是有用力。她說，當時很緊張、害怕，沒想什麼。她表示，血有噴到衣服上，當時先生被刺後跑到廁所看傷口，還跌坐在浴缸內後才又站了起來，往陽台把刀子拔下，往中庭丟，大喊「救命」。

王婦說，沒想到與先生會走到這一步，會用這種形式結束，如果問她恨不恨先生，她的答案是「肯定的」，但想到過去她也想說「我很愛他」。她說，不知道到後來先生有事不對她說，到最後「打我們（母子）是唯一的溝通方式」。

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王姓婦人與陳姓丈夫感情不睦，去年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將他送醫不治，台南地院今宣判。圖／本報資料照
王姓婦人與陳姓丈夫感情不睦，去年6月16日凌晨持熱水瓶澆淋睡夢中丈夫，再持水果刀朝其右胸猛刺，警方到場後緊急將他送醫不治，台南地院今宣判。圖／本報資料照

未成年 台南 丈夫 家暴 殺人

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