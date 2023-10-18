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新店「煙火哥」沒在市售煙火加料 二審撤銷改判罪可能變輕

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

「煙火哥」邱銘祥前年11月至去年6月找友人呂理傑幫忙在交流道亂放煙火，檢方認定邱19次違法，依非法持有爆裂物等罪嫌起訴，一審判邱7年、呂5年2月徒刑與得易科罰金的2年8月、1年4月，邱另處10萬罰金。案經上訴，台灣高等法院今撤銷邱不得易科罰金、罰金刑定應執行刑部分，妨害公眾往來安全罪4罪各處1年、1年4月、1年、1年。

呂理傑犯妨害公眾往來安全罪1罪，也改處刑9月，不過二審未定合併執行刑。

2022年5月4日深夜，邱施放煙火擾鄰，遭新北市警新店分局逮捕，檢察官聲押獲准，擴大查辦邱的罪行。

檢察官指揮警方蒐證，查出邱銘祥先後違法施放煙火19次，證物送鑑定後認為，邱持有的煙火經過改造，以「非法持有爆裂物」治罪，結案依槍砲、恐嚇危害安全、公共危險多條罪狀起訴邱，並建請法院對邱從重量刑。

邱銘祥的「煙火哥」名號，得於他2019年7月與女友去宜蘭梅花湖遊玩，女友駕駛遊湖電動車撞傷家住在新店區的藍姓退休女公務員。邱覺得藍女索賠金額過高，邱起意報復，不斷在藍女社區附近施放煙火，試圖引起公憤以製造鄰人對藍女的集體壓力；此外，邱也對藍女有潑糞、逼車的犯罪行為。

高院審理時，邱明祥、呂理傑認罪，加上有人證、物證可稽，認定邱犯刑法恐嚇公眾罪、妨害公眾往來安全罪、恐嚇危害安全罪、以火藥炸燬他人所有之盆栽罪；呂犯恐嚇公眾罪、妨害公眾往來安全罪、恐嚇危害安全罪、行使變造特種文書罪，各次犯行應分論併罰。

因邱銘祥是累犯，本案罪名、最質與前案相同，依法加重其刑，且無減刑餘地。

高院指出，邱銘祥、呂理傑未在市售「巨蟹座」煙火添加其他火藥，增強煙火原本的爆發性及破壞力，一審認邱、呂犯非法持有爆裂物罪，於法不合，因此撤銷改判。

邱銘祥也因4年來不斷散播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，台灣高等法院今年4月依強制罪、違反個資法等罪判2年2月徒刑，個資法部分可上訴，其餘定讞。

新店「煙火哥」邱銘祥。圖／聯合報系資料照片
新店「煙火哥」邱銘祥。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 檢察官

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