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彰化議員洪本成當選無效 落選頭歐陽蓁珠無法遞補今抗議

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣第5選區縣議員洪本成順利連任本屆縣議員，落選人提告洪曾涉犯貪汙罪被判刑，法院一審判洪本成當選無效，洪不服上訴，台中高分院駁回，全案昨定讞；不過該選區落選頭歐陽蓁珠今天出面指出，中選會、彰化縣選委會把關不力、連續瀆職，造成高選區少一席議員，依程序應直接公告她當選議員。

國民黨彰化縣議員洪本成擔任溪湖鎮代表會副主席時，涉貪污獲判免刑，2022年尋求縣議員連任時，被中選會認定資格不符，但他聲請假處分並連任成功，落選頭民進黨參選人歐陽蓁珠提出當選無效之訴。法院一、二審都認定刑事免刑仍屬有罪，昨判決當選無效定讞。

不過彰化縣選舉委員會指出，依地方制度法和公職人員選舉罷免法規定，候選人資格出問題只有解職職權或職務，沒有遞補，該選區將有1席議員懸缺。

歐陽蓁珠說，昨天短短2小時接到很多朋友向她恭喜，之後又得知不能遞補，該案司法一二審都宣布洪本成當選無效，且彰化縣選委會、中央選委會把關不足，才讓該選區五席空間變四席，相當離譜，她強調無關遞補問題，主張應直接宣布她當選本屆縣議員。

前民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天也出面聲援歐陽蓁珠，他指出，洪本成參選期間聲請假處分，行政法院判決為假處分，先讓他繼續選，當初假處分暫時狀態，選完也應還不得公告，僅先公布當選四席，第五席應是洪本成和歐陽蓁珠並列尚未確定才對，請教律師都認為現應公告歐陽蓁珠直接當選。

彰化縣選委會說，中選會與縣選委會屬於選務機關，都依選罷法規定將候選人審查資料送交相關單位查詢；選舉罷免法與地方制度法主管機關為內政部，解釋權仍要回歸主管機關，相關法令適用問題，會轉陳法律主管機關內政部研參。

彰化縣議員洪本成被台中高分院判決當選無效定讞，該選區落選頭歐陽蓁珠今出面主張，依程序應直接公告她當選議員。記者林敬家／攝影
彰化縣議員洪本成被台中高分院判決當選無效定讞，該選區落選頭歐陽蓁珠今出面主張，依程序應直接公告她當選議員。記者林敬家／攝影

彰化縣選舉 議員 選委會 當選無效 貪污

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