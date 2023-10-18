柯市府市政顧問謝俊州涉詐欺 移送北檢偵辦

媒體報導，前台北市長柯文哲任內的市政顧問謝俊州幫喬學籍斂財，不成功未退費還失聯。據悉，被害人於9月初向北市警方報案控告詐欺，因謝俊州未到案說明，將移送北檢偵辦。

鏡週刊報導，柯市府時期的市政顧問謝俊州近來遭控收錢喬學區，且沒成功還不退錢，甚至搞失聯。有家長投訴，稱2年前花費新台幣15萬元請謝俊州幫忙2個小孩進入某國小附設幼兒園就讀，長女今年畢業想直升國小，所以再度找謝俊州幫忙，未料依約匯款15萬元後卻落空，要求謝退款還被封鎖LINE，才報案討公道。

據了解，家住北市士林的被害人於今年9月7日向警方報案，稱要處理子女學籍問題而委請謝俊州幫忙，但謝卻藉各種名義要求多次匯款，並說不成會退費，經依約匯款15萬元後，最後事情未成，要求謝退款還被封鎖LINE，求助無門才向警方報案，控告謝俊州涉嫌詐欺。

由於警方發通知傳喚，謝俊州並未如期到案說明，全案將移送台北地檢署偵辦。