年滿18歲從事八大產業不需經家長同意？ 議員憂鼓吹當酒家女

「民法」將成年年齡下修到18歲今年初上路，配合修正地方自治條例有牴觸也必須配合修正，北市府針對「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」第8條文字修正，未來年滿18歲不需經法定代理人同意，就可以從事八大行業，卻讓議員及家長擔心，恐讓特殊產業趁虛而入，盼能借鏡國外類似規定，來增訂附帶條件。

產發局今天赴議會法規委員會，針對「台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例」第4條及第8條條文修正案，其中第8條原條文規定「不得雇用未滿十八歲或十八歲以上未滿二十歲而為其法定代理人同意之人從試伴舞或陪侍行為」改為「不得雇用未滿十八歲之人從事伴舞或陪侍行為。」

商業處說明，因配合民法下修成年年齡到18歲，並於今年初實施，為避免自治條例年齡規定與民法規定有牴觸，必須修正，不過議員陳重文擔心，修正後「是不是鼓勵滿18歲就能上班（指陪侍或伴舞）」，議員秦慧珠也笑稱，「18歲中央鼓勵公民，也有伴舞權」，最後該條例修正通過送至大會逕付二三讀。

秦慧珠會後受訪表示，地方自治條例不得牴觸母法規定，但這個年紀學生大多還在唸書，若因經濟上或其他因素，學生遭業者吸收，對觀感也有影響，她建議，社會上仍要多給予學生輔導及關懷，政府也可以參考國外法條借鏡，例如美國19歲成年、但21歲才能喝酒，給予額外的規範。

台北市高職總會長余茂隆表示，18歲大多學生還在上高中職，雖然法律已成年且賦予他們特定權利，心智上恐還不成熟，若進入這些特種行業恐因金錢或其他誘惑誤入歧途，而且這個年紀孩子不是任何事情都會和父母說，條例修正後恐會讓家長對於學生安全更加憂心，盼中央或地方能不能有一些附帶條件。