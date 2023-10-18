國道又見輔助駕駛肇禍！ 國1苗栗段休旅車追撞工程車

國1苗栗縣公館路段今天上午發生一起休旅車追撞工程緩撞車事故，幸未造成人員傷亡，國道二隊警方調查發現，肇事休旅車徐姓駕駛沒有酒駕情事，稱因開啟輔助駕駛系統，一時分心而追撞前車。

國道警方指出，今天上午10點半左右，徐姓男子（30歲）駕駛休旅車行經國道1號北向134公里苗栗公館路段，追撞當時在內線車道施工的緩撞車，車頭嚴重毀損凹陷，事故地點占用內側及中線車道，現場無人員受傷。徐男沒有酒駕情事，稱因開啟輔助駕駛系統，分心駕駛追撞前車肇事。

呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，行車若有開啟駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統，不論前後座駕駛及乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。