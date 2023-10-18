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單親爸工作感情不順傷兒還想一起走 友報案撿回一命下場出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市陳姓單親父親3年前因工作和感情不順而心情低落，在家帶2歲兒子欲輕生，所幸經朋友報案，消防人員將陳及其子送醫撿回一命，一審依成年人故意對兒童犯傷害、殺人未遂罪各判刑6月、5年2月，案件上訴，台灣高等法院今改判4月、5年1月徒刑，可上訴。

陳平時獨自撫養兒子，因負擔過重，2020年7月7日晚間10時許先在租屋處傷害兒子，之後又企圖尋短，所幸他事前曾向朋友表明死意，友人察覺有異報案，消防員將陳和兒子送醫救治才倖免於死。

陳否認犯行，供稱當時他在廚房，兒子在睡覺，並未與他一起，他認為不會影響兒子，他是在警察敲門才把門打開將兒子抱給警察，「我只想自己去死，並不希望兒子死掉」。

一審認為陳未考慮兒子是獨立生命個體，而非專屬於自己的個人財產，隨意毆打成傷，甚至欲結束自身及兒子性命，犯罪動機、目的及手段均都不可取，違反父親對子女負保護教養義務的程度重大，不宜輕縱，依成年人故意對兒童犯傷害、殺人未遂罪各判刑6月、5年2月。

二審認為傷害部分一審疏未考量陳是因管教原因而下手，量刑因子不同，因此改判4月徒刑；另殺人未遂部分，陳上訴後改口坦承犯罪，量刑因子也有不同，因此稍加減刑，改判為5年1月徒刑。

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新北市陳姓單親父親3年前因工作和感情不順而心情低落，在家帶2歲兒子欲輕生。示意圖／ingimage
新北市陳姓單親父親3年前因工作和感情不順而心情低落，在家帶2歲兒子欲輕生。示意圖／ingimage

子女 新北

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