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爭台南花園夜市經營權貨櫃堵出入口 前立委施台生兒子被逮

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市北區花園夜市之前發生經營權紛爭，前立委施台生兒子施政男涉嫌率眾恐嚇多名股東，9月間吊放貨櫃放置夜市出入口，影響攤商營及車輛人員進出，以強迫股東出面協商。警方昨天拘提施等5人到案，警詢後依組織犯罪條例、妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦。施矢口否認涉案，檢察官複訊後以2萬元交保，其他4人限制住居。

警方調查，夜市前吳姓女股東因不甘失去夜市股東及參與經營權力，心生不滿，涉嫌唆使以施政男（46歲）為首犯罪集團出面爭奪夜市經營權，施竟覬覦夜市龐大攤商租金，認有厚利可圖。

施假藉租得夜市其中1塊未分割土地為由，夥同范（41歲）、吳（36歲）、陳（45歲）、胡（36歲），於今年8月間，陸續糾眾涉嫌以言詞連續恐嚇多名夜市股東，並於9月1日、9月20日，吊放貨櫃放置在夜市內東北角和緯路與海安路，靠近夜市1號出入口處，意圖影響夜市攤商營及車輛人員進出，以強迫夜市股東出面協商並釋出夜市經營權。

台南市警五分局蒐證後報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，拘提以施政男為首黑道暴力集團共計5人到案，查扣貨櫃2只等證物， 警詢詢後依組織犯罪條例、妨害自由等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

據了解，吳姓前女股東也被警方列為涉案對象，但日前已出國，警方將持續追查她到案。

分局長陳宇桓表示，「掃蕩黑幫，維護治安」是當前治安重點工作，絕不容許幫派份子危害社會治安，警方將以「除惡務盡、刨根究底」原則主動出擊，查緝黑道幫派及暴力分子，針對所衍生的討債、詐欺、博弈、重利、毒品等犯罪全面查緝，並依情蒐資料，日夜不定時實施威力掃蕩，有效維持北區治安。

台南市警五分局偵辦黑道介入花園夜市經營權紛爭，查扣2個貨櫃。記者黃宣翰／翻 攝
台南市警五分局偵辦黑道介入花園夜市經營權紛爭，查扣2個貨櫃。記者黃宣翰／翻 攝
企圖插手花園夜市經營權，前立委施台生兒子施政男（紅衣者）涉嫌率眾恐嚇多名股東，警詢後施等5人被依組織犯罪條例罪嫌移送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝
企圖插手花園夜市經營權，前立委施台生兒子施政男（紅衣者）涉嫌率眾恐嚇多名股東，警詢後施等5人被依組織犯罪條例罪嫌移送南檢法辦。記者黃宣翰／翻攝

夜市 台南 幫派 恐嚇

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