快訊

SBL／吳季穎涉打假球 昨深夜問訊、士檢通知下午續到案說明

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉性犯罪北檢二度傳喚 NONO被帶進溫馨室勘驗私密處

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，後續且有被害人陸續提告。台北地檢署今年8月間分別首度約談NONO，訊後以50萬交保，檢察官今二度傳喚他釐清案情，經2小時訊問後，將他帶進溫馨室，確認他私密處是否有部分被害人指述的特徵。

今年6月NONO遭爆料性侵及性騷多女後，隨即在臉書宣布「即刻起停止演藝工作、誠心深刻反省」，並自螢光幕消失神隱多日，後來傳出其妻朱海君也不再力挺，可能與NONO離婚。

今年6月30日小紅老師前往北檢按鈴提告時，表示自己發現20年來，NONO不斷找上各種職業、年紀的女性下手，利用臉書、微信、IG，或是在電視台工作之便，未經同意對受害者強制性侵或猥褻，對象包含芳療師、八大工作者等。連她在內的這些被害人，原本只是想要一個簡單的道歉而已，不料NONO竟沒想要承認自己做過的事，才會走到提告這一步。

檢警日前至NONO住家搜索後，直接傳喚他到北檢應訊，當時不僅大批媒體搶拍，NONO還被激憤民眾出大罵「人渣」，但他無論來去都低著頭，不發一語。據了解，NONO應訊時，對相關案情都避重就輕，不願認罪，因此檢察官需傳喚被害人們釐清案情，再依據被害人供述與近來調查所得事證，再度訊問NONO。

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，北檢今二度傳喚。記者蔣永佑／攝影
藝人NONO涉及性侵、性騷多女，北檢今二度傳喚。記者蔣永佑／攝影

性侵 提告 猥褻 未成年 NONO

延伸閱讀

NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

遭NONO背叛傳離婚！朱海君被揭開真面目「有生病嗎」

遭NONO牽連神隱多時 朱海君「燦笑露面」曝近況

朱海君遭爆離婚NONO 閨密謝金晶曝私密對話

相關新聞

涉性犯罪北檢二度傳喚 NONO被帶進溫馨室勘驗私密處

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，後續且有被...

NONO涉性侵多女 北檢今第二度傳喚

藝人NONO涉及性侵、性騷多女，日前網紅小紅老師對他提告性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻及性侵未成年少女共5罪，經被害人陸...

親子鑑定6名子女不是他的...男提否認子女之訴卻敗訴

嘉義男子與妻子結婚6年多，先後生育6名子女，今年調解離婚，男子主張婚姻期間6名子女是妻子借用他人精子受孕，並出示與子女無...

爭台南花園夜市經營權貨櫃堵出入口 前立委施台生兒子被逮

台南市北區花園夜市之前發生經營權紛爭，前立委施台生兒子施政男涉嫌率眾恐嚇多名股東，9月間吊放貨櫃放置夜市出入口，影響攤商...

酒醉男汐止火車站外勒斃計程車司機 拒國民參審遭法院駁回

陳姓男子今年4月酒後尿急，疑在新北市汐止車站外對排班計程車尿尿，引起司機林姓男子不滿，雙方爆發口角，陳男涉徒手鎖喉勒斃林...

獨／周玉蔻誹謗張淑娟辯「在餐會聽的」 餐會這幾位「大咖」也在座

媒體人周玉蔻烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴多年前在台北市晶華酒店有過一段緋聞被訴，周辯稱消息是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。