雲林男發酒瘋持棍打死老母 二審仍判19年半理由出爐

雲林縣47歲洪致正去年10月間發酒瘋，在家拿木棍毆打75歲母親頭部數下，經送醫後不治，當下呼氣酒測值高達1.13毫克，洪男的哥哥報警逮人，一審認他犯殺害尊親屬判19年6年，上訴二審，今遭駁回，台南高分院指出，本案事證明確，洪男辯解不可採信，上訴無理由，應予駁回。

台南高分院指出，洪男犯罪事實有哥哥、法醫蕭開平證詞、台大醫院雲林分院診斷證明書、雲林地檢署相驗檢驗報告書及解剖筆錄、現場及扣案木棍照片、法醫研究所解剖報告書及鑑定報告書等佐證。

洪男對於案發時持木棍毆打母親頭部數下也不爭執，且依現場照片及扣案木棍顯示，洪毆打母親後，所持木棍斷成2截，洪母屍體經解剖發現頭頂、前額、頸部、枕部均有挫傷，左側顴骨、顳骨有粉碎性骨折，右顳也有骨折，顱內硬腦膜下腔、蜘蛛網膜下腔、中腦窩等處均有出血。

參酌蕭開平證述，造成洪母顱骨骨折傷害至少毆打4下，且需要超過100至150G的力道，從洪男攻擊力道達木棍斷掉、洪母頭部骨折，毆打頭部次數至少4下，足以認定洪男行為時，確實有殺害母親犯意，主觀上有殺害直系血親尊親屬的故意。洪男辯解僅毆打母親3下，並未打斷木棍等說法，均不可採。

台南高分院指出， 洪男經送嘉義長庚醫院精神科醫師鑑定，洪男長年酗酒，行為當時，因過量飲用大量威士忌等烈酒，產生酒精中毒，致其思考、理解、判斷等能力顯著減低，情緒不穩定，失去自制力，有明顯的認知受損甚至意識混亂的現象，事後也有失憶現象，不記得自己為何毆打媽媽及哥哥，不記得行為過程的細節，對案發經過僅有片斷的記憶。

因而推測他犯罪「行為時」，已因酒後導致精神障礙及心智缺陷，「致其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低情形」，參考洪男為警查獲時，經施以呼氣酒精濃度測試，發現其呼氣中酒精濃度高達每公升1.13毫克，堪認他應該是因為酒後導致精神障礙及心智缺陷，致其辨識其行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低，因而失控下手殺害母親。

再考量到洪男幾乎未曾對母親有暴力行為，卻因酒後自制力降低，一時失控始下手殺害母親，其刑事責任能力應該較低，依刑法第19條第2項減輕其刑。

台南高分院指出，洪男上訴意旨仍與原審大致相同的辯解，指摘原判決不當，惟洪男辯解不可採，已經原審判決一一說明難以採信理由，洪男上訴無理由，應予駁回。可上訴。

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